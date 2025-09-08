szeptember 8., hétfő

Önkormányzat

1 órája

Közeleg a határidő! Újra adót kell fizetni

Címkék#E-Önkormányzat Portál#helyi adó#befizetés

Fontos határidőhöz érkezünk. Szeptember 15-ig kell befizetni a második féléves helyi adókat. Erről a kecskeméti önkormányzat adott ki tájékoztatást.

Sebestyén Hajnalka

A helyi adó kapcsán dr. Temesvári Péter, Kecskemét jegyzője azt javasolja, közvetlenül a befizetést megelőzően ellenőrizze mindenki aktuális adószámla-egyenlegét az E-Önkormányzat Portálon, ahol akár azonnal teljesítheti is a befizetést elektronikus úton, bankkártyával. 

helyi adó befizetési, elektronikus út,
Közeleg a helyi adó befizetési határideje
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Amit tudni kell a helyi adók befizetéséről

Az előző évekhez hasonlóan a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók esetében az I. félévre postázott egyenlegértesítő küldemény a II. féléves építményadó fizetési kötelezettséget tartalmazó készpénz-átutalási megbízásokat („csekk”) is tartalmazta. Ennek alapján az adóhatóság a II. félévi kötelezettségekről újabb értesítőt, készpénz-átutalási megbízást nem fog küldeni. 

Amennyiben az egyenlegértesítő elkészítésétől eltelt időszakban adókötelezettséget érintő, fizetési kötelezettséggel járó változás történt, úgy ezen adózók esetében az újabb határozatokhoz az adóhatóság mellékelt készpénz-átutalási megbízást („csekket”), amelyeken fizetési kötelezettségeiknek eleget tudnak tenni. 

További részletes tájékoztató olvasható az önkormányzat honlapján.

 

