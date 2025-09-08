Új háziorvos látja el a körzet betegeit novembertől

A Kalocsa Város Egészségügyéért Díjjal kitüntetett dr. Szabó János, a kalocsai V. számú háziorvosi körzet háziorvosa 26 év után, betegségére hivatkozva 2024. július 31-ig napjával mondta fel az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést. A körzetben a helyettesítést azóta, csökkentett óraszámban – ugyancsak az önkormányzattal kötött szerződés szerint – dr. Répási Máté háziorvos látja el jelenleg is.

Új háziorvosok Kalocsán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Amint az a képviselő-testület szeptember 8-án, hétfőn megtartott ülésén kiderült: a dr. Répási Máté belépésével átmenetileg stabilizált háziorvosi betegellátás most véglegesen nyugvópontra juthat.

Határozatlan időre vállalja a praxist az új háziorvos

A dr. Bagó Zoltán polgármester által jegyzett előterjesztésből kiderült, hogy a kalocsai Szent Kereszt Kórházban dolgozó dr. Bacskó Andrea Sára belgyógyász, gasztroenterológus határozatlan időre vállalja az V. számú háziorvosi praxis betöltését, a körzethez tartozó betegek ellátását.

A képviselők egyhangú szavazással meghozott határozata szerint dr. Bacskó Andrea Sára a szükséges engedélyek beszerzését követően, várhatóan 2025. november 1-től látja el az V. számú háziorvosi praxis betegeit. Erre vonatkozóan a polgármester az új háziorvossal először előszerződést, majd az engedélyek bemutatása után határozatlan időre szóló szerződést köt.

A szavazást megelőzően dr. Bagó Zoltán és a bizottságok elnökei megköszönték dr. Répási Máté háziorvos munkáját, egyben dr. Bacskó Andrea Sárának jó munkát, erőt, egészséget kívántak.