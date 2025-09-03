szeptember 3., szerda

Áldás

1 órája

Évtizedek óta együtt – jubiláló házaspárok ünnepelhetnek

Ünnepi istentiszteletre hívja a jubiláló házaspárokat a Szabadszállási Református Egyházközség. Az alkalmon azok a párok kérhetnek újra áldást közös életükre, akik 25 és 65 év közötti házassági évfordulót ünnepelnek.

Farkas Bea

Különleges alkalomra készül a Szabadszállási Református Egyházközség. A helyi református lelkipásztorok felhívásban szólítják meg és ünnepi istentiszteletre várják a kerek házassági évfordulót ünneplő párokat szeptember 14-én, vasárnap 9.30 órakor.

Házassági évfordulójukon áldják meg a párokat
Házassági évfordulójukon kaphatnak áldást a párok
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Házassági évfordulón kaphatnak áldást

A meghívás minden olyan párnak szól, akik 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 vagy 65 éve kötöttek házasságot. A szervezők szeretnék, ha a párok újra Isten áldását kérhetnék közös életükre. Az alkalom célja a hálaadás, az öröm és a közösség megerősítése. Várják azokat a gyülekezeti tagokat is, akiknek nem a szabadszállási templomban áldatott meg a házasságuk korábban. A részvételi szándékot szeptember 7-ig kell jelezni a Szabadszállási Lelkészi Hivatalban. 

Erre lehetőség van személyesen, e-mailben a [email protected] címen, vagy telefonon a 30/010-8213-as számon. Az eseményt Pálinkásné Balogi Beáta és Pálinkás Gyula református lelkipásztorok vezetik. A házaspárokat közös imádság, meghitt pillanatok és ünnepi igehirdetés várja.

 

 

