Változnak a határátlépés szabályai, az új rendszer eleinte lassíthatja az átkelést

Az Európai Unió több lépcsőben vezeti be az Európai Határregisztrációs Rendszert (EES) és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS Beléptető-Kiléptető Rendszer) a határokon és a reptereken. A 2025. október 12-től életbe lépő új határátlépési szabályok célja a külső határok biztonságának növelése, az illegális bevándorlás visszaszorítása és a súlyos bűncselekmények és terrorizmus megelőzése.

Megváltoznak a határátlépés szabályai Magyarországon is

Forrás: MTI / Illusztráció

Hol találkozhatunk először az új határátlépési szabályokkal?

A rendőrség tájékoztatása szerint Magyarországon először a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb határátkelőknél, végül a repülőtereken találkozhatunk az új rendszerrel. Az utazókra nézve ez azt jelenti, hogy

a határon rögzítik majd az utazók útlevélben szereplő adatait,

fotót készítenek

és ujjlenyomatot vesznek,

a határátlépés helyét és idejét is naplózzák,

valamint, ha valakit nem engednek belépni, rögzítik a döntés tényét, helyét, okát és időpontját az új rendszerbe.

Az új rendszer bevezetése az elején lassíthatja a határátkelést

Az első belépésnél az adatok rögzítése miatt kicsit hosszabb lehet az ellenőrzés, mivel ez éves szinten több millió utazót érint, de a rendszer a későbbiekben gyorsabb és biztonságosabb átlépést tesz lehetővé. A magyar rendőrség már felkészült az új rendszerre, modern technikai eszközökkel és továbbfejlesztett ellenőrzési folyamattal várja az utazókat – hangzik el a Magyar Rendőrség videójában.

A magyaroktól nem vesznek ujjlenyomatot

A rendőrségi tájékoztató kitér arra is, hogy az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) egy automatizált informatikai rendszer, amelyet azért hoztak létre, hogy azonosítsanak bármely biztonsági, migrációra vonatkozó vagy járványügyi kockázatot, amit azok a vízummentességet élvező látogatók jelenthetnek, akik a schengeni térségbe vagy Ciprusra utaznak. A rendszer a harmadik országban (tehát a nem EU-s) élők adatait hivatott rögzíteni a határátlépésnél, így a magyar autósoknak csupán a megnövekedett átkelési idővel kell számolnia.

Az EES rendszer sem vonatkozik az EU-s állampolgárokra

Az EES szintén egy automatizált informatikai rendszer, ami ugyancsak a nem uniós országokból érkező utazók be- és kilépéseit rögzíti a külső határoknál. Azokra alkalmazandó, akiknek rövid távú tartózkodásra jogosító vízumra van szükségük, valamint a vízummentességet élvező nem uniós országok polgáraira. Vagyis szintén nem a magyar utazókra. A határregisztrációs rendszer kiváltja az útlevelek lebélyegzésének követelményét harmadik országbeli állampolgárok esetében és segíti a terrorizmus és egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelmet is.