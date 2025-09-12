szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rémálom

3 órája

Órákon át visított a riasztó, lakók sokasága mondhatott búcsút az alvásnak – videóval

Címkék#baon videó#hangzavar#riasztó#Lóverseny utcában

Borzalmas éjszakája lehetett azoknak, akik Kecskeméten a Lóverseny utca környékén laknak. Egy autó riasztója végeláthatatlanul szólt. A legtöbb lakost ez a hangzavar keltette fel.

Vizi Zalán

Egyik olvasónk számolt be arról, hogy pénteken hajnalban riasztó zajára ébredt a Széchenyivárosban, a Lóverseny utcában. Nem ő volt az egyetlen, akinek ilyen rosszul indult a hét utolsó munkanapja. Volt, akit már hajnali háromkor kivert az ágyból a furcsa hangzavar, és bár volt olyan is, akit a mélyalvásból nehezebben keltett fel a zaj, de a nem kívánt éjszakázás valószínűleg több száz kecskemétit érintett, a Széchenyiváros ezen területe ugyanis az egyik leglakottabb rész.  

hangzavar Kecskeméten, nem tudtak aludni a Széchenyivárosban,
A hangzavar nem hagyta aludni a lakókat
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kiderült, hogy mi okozta a hangzavart

Akik nem tudtak aludni, kétségbeesésükben hívták a 112-t és információink szerint a rendőrség gőzerővel dolgozott az ügyön. Mint kiderült, annak az autónak, amelynek riasztója nem akart nyugodni, a tulajdonosa külföldön tartózkodik. A hatóság így olyan rokon után kutatott, akinek lehet kulcsa a kocsihoz és le tudja állítani a riasztót. Olvasói beszámoló alapján reggel hét óra volt, mire megszűnt a nagyjából háromkor kezdődő hangzavar.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu