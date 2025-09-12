Órákon át visított a riasztó, lakók sokasága mondhatott búcsút az alvásnak – videóval

Egyik olvasónk számolt be arról, hogy pénteken hajnalban riasztó zajára ébredt a Széchenyivárosban, a Lóverseny utcában. Nem ő volt az egyetlen, akinek ilyen rosszul indult a hét utolsó munkanapja. Volt, akit már hajnali háromkor kivert az ágyból a furcsa hangzavar, és bár volt olyan is, akit a mélyalvásból nehezebben keltett fel a zaj, de a nem kívánt éjszakázás valószínűleg több száz kecskemétit érintett, a Széchenyiváros ezen területe ugyanis az egyik leglakottabb rész.

A hangzavar nem hagyta aludni a lakókat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kiderült, hogy mi okozta a hangzavart

Akik nem tudtak aludni, kétségbeesésükben hívták a 112-t és információink szerint a rendőrség gőzerővel dolgozott az ügyön. Mint kiderült, annak az autónak, amelynek riasztója nem akart nyugodni, a tulajdonosa külföldön tartózkodik. A hatóság így olyan rokon után kutatott, akinek lehet kulcsa a kocsihoz és le tudja állítani a riasztót. Olvasói beszámoló alapján reggel hét óra volt, mire megszűnt a nagyjából háromkor kezdődő hangzavar.