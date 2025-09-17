1 órája
Túlélő üzemmódba kapcsoltak a fák, a tartós aszály és a hőhullámok miatt sok már nyáron ledobta a leveleit – fotók
A lehullott falevelek látványa sok helyen már augusztus végén azt a benyomást keltette, mintha az ősz már akkor megérkezett volna. A szakértők azonban egyértelműen rámutatnak, hogy ez a hamis ősz jelenség tünete, a természet önvédelmi, túlélési stratégiája.
A 2025-ös év nyara is ékes példája volt ennek a tendenciának, amely a klímaváltozás egyértelmű jele, amikor az Európa nagy részét érintő, tartósan forró és száraz időjárás Magyarországon is látványos hamis ősz tüneteket okozott. A jelenség megfigyelhető volt mind a természetes erdei ökoszisztémákban, mind a városi zöldfelületeken, mint például Kiskunhalason, a Semmelweis téren, a Vasút utcán, vagy a Csetényi Élményparkban, de a város több pontján is, ahol több fa még az ősz beállta előtt, a nyári időszakban szinte teljesen ledobta a leveleit – magyarázta Greguss Viktor városi főkertész, aki évek óta dokumentálja a jelenséget.
A hamis ősz egy védekezési mechanizmus
– A növények a vízhiányra és a hőstresszre összetett élettani folyamatokkal reagálnak, amelyek közül a leglátványosabb a korai lombhullás, amely nem az évszakok idő előtti változását jelenti. A klímaváltozás miatt kialakuló aszály és a hőhullámok hatására a fák egy úgynevezett „túlélő üzemmódba” kapcsolnak. A levelek felületén keresztül történő párologtatás a növény vízháztartásának kulcseleme, azonban extrém szárazság esetén a vízpazarlás elkerülése érdekében a növények kénytelenek csökkenteni a levélfelületet. Ez a védekező mechanizmus, a stresszindukált lombhullás, lehetővé teszi, hogy a fa a törzs és a gyökérzet túlélésére koncentrálja a rendelkezésre álló korlátozott vízkészletet. A levélhullás drasztikus és hirtelen folyamat, ellentétben a normál őszi lombhullással – fejtette ki a jelenség hátterét a szakember.
Hamis ősz KiskunhalasonFotók: Pozsgai Ákos
Greguss Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen korai lombhullatás szélsőséges esetben néhány év alatt akár a fa teljes pusztulását is jelentheti. A stresszes körülmények a növények anyagcsere-folyamatait is negatívan befolyásolják. A tartós vízhiány és a magas hőmérséklet hatására a kultúrnövények, de a fák esetében is, lelassul a szervesanyag-előállítás (fotoszintézis), ami termésveszteséghez vezet. Emellett a tápanyagok felvétele is jelentősen romlik, ami tovább rontja a növények általános kondícióját, ezért egy idő után a kipusztulás fenyegeti.
