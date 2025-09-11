4 órája
Tartják magukat a tervekhez, ekkorra készülhet el a Halasi úti felüljáró felújítása – galériával
Jó ütemben halad a kecskeméti beruházás, de áthelyezték a forgalmat. A terveknek megfelelően idén befejeződhet a Halasi úti felüljáró felújítása. A részletekről Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Élénken foglalkoztatja a kecskemétieket a Halasi úti felüljáró felújítása. A munkálatok miatt a napokban megváltozott a forgalmi rend, érdemes figyelni az autóval közlekedőknek.
A Halasi úti felüljáró felújításának legnehezebb része már elkészült
Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester a téma kapcsán kiemelte: minden a tervek szerint halad.
– Szerencsére a Magyar Közút, azaz az által kiválasztott kivitelező tartja a határidőket, év végére befejeződhet a beruházás. A nyár folyamán elkészült legsúlyosabb része, ahol a tartószerkezeteket, a fő tartószerkezeteket ki kellett cserélni. Most a Halasi úti felüljáró másik oldalára helyeződött át a hangsúly. Ott is sávonként folyik a felújítás, először a középső sáv, utána a szélső sáv és a gyalogos, kerékpáros átközlekedő rész. Addig átmenetileg egy biztonságosan lezárt gyalogos részt alakítanak ki a felüljáró jobb oldalán – mondta a polgármester, majd ezzel kapcsolatban egy további tervet is megosztott.
Jó ütemben halad a kecskeméti beruházásFotók: Bús Csaba
A kerékpárosok örülhetnek a jó hírnek
– Ennek kapcsán egy régi lakossági kéréssel is foglalkozunk, miszerint az elkészült felüljáró alatt parkolók is legyenek, a környéken élők újra tudják használni. Másrészt, egy megállapodott konszenzus alapján egy olyan átjárási lehetőséget biztosítunk majd, ahol a kerékpáros forgalmat ott vezetjük át, a síneken keresztül, hogy ne kelljen átmenniük a felüljárón. Ennek egyeztetése hosszú ideig elhúzódott, mivel menet közben megindult a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútpálya felújítása, mely érinti a terveinket. A vasútvonalat az alsó állomásnál az ipar is használná majd, vonaton történő teherszállítás céljából. Őszre megoldódik ez is, és a kerékpárosok tudnak arra közlekedni – tette hozzá a város első embere.
Elindult a Gyalogbusz program, így segítik a gyerekek biztonságos közlekedését
Mercedes-bővülés és hatalmas kamionforgalom: útfejlesztési hullám indul Kecskeméten