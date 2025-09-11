Tartják magukat a tervekhez, ekkorra készülhet el a Halasi úti felüljáró felújítása – galériával

Élénken foglalkoztatja a kecskemétieket a Halasi úti felüljáró felújítása. A munkálatok miatt a napokban megváltozott a forgalmi rend, érdemes figyelni az autóval közlekedőknek.

A Halasi úti felüljáró felújítása még az idén befejeződhet

Fotó: Bús Csaba

A Halasi úti felüljáró felújításának legnehezebb része már elkészült

Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester a téma kapcsán kiemelte: minden a tervek szerint halad.

– Szerencsére a Magyar Közút, azaz az által kiválasztott kivitelező tartja a határidőket, év végére befejeződhet a beruházás. A nyár folyamán elkészült legsúlyosabb része, ahol a tartószerkezeteket, a fő tartószerkezeteket ki kellett cserélni. Most a Halasi úti felüljáró másik oldalára helyeződött át a hangsúly. Ott is sávonként folyik a felújítás, először a középső sáv, utána a szélső sáv és a gyalogos, kerékpáros átközlekedő rész. Addig átmenetileg egy biztonságosan lezárt gyalogos részt alakítanak ki a felüljáró jobb oldalán – mondta a polgármester, majd ezzel kapcsolatban egy további tervet is megosztott.