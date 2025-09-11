szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

15 perce

Tartják magukat a tervekhez, ekkora készülhet el a Halasi úti felüljáró felújítása – galériával

Címkék#forgalmi rend#beruházás#felüljáró#felújítás

Jó ütemben halad a kecskeméti beruházás, de áthelyezték a forgalmat. A terveknek megfelelően idén befejeződhet a Halasi úti felüljáró felújítása. A részletekről Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Sebestyén Hajnalka

Élénken foglalkoztatja a kecskemétieket a Halasi úti felüljáró felújítása. A munkálatok miatt a napokban megváltozott a forgalmi rend, érdemes figyelni az autóval közlekedőknek.

A terveknek megfelelően idén befejeződhet a Halasi úti felüljáró felújítása
A Halasi úti felüljáró felújítása még az idén befejeződhet
Fotó: Bús Csaba

A Halasi úti felüljáró felújításának legnehezebb része már elkészült

Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester a téma kapcsán kiemelte: minden a tervek szerint halad.

– Szerencsére a Magyar Közút, azaz az által kiválasztott kivitelező tartja a határidőket, év végére befejeződhet a beruházás. A nyár folyamán elkészült legsúlyosabb része, ahol a tartószerkezeteket, a fő tartószerkezeteket ki kellett cserélni. Most a Halasi úti felüljáró másik oldalára helyeződött át a hangsúly. Ott is sávonként folyik a felújítás, először a középső sáv, utána a szélső sáv és a gyalogos, kerékpáros átközlekedő rész. Addig átmenetileg egy biztonságosan lezárt gyalogos részt alakítanak ki a felüljáró jobb oldalán – mondta a polgármester, majd ezzel kapcsolatban egy további tervet is megosztott.

Jó ütemben halad a kecskeméti beruházás

Fotók: Bús Csaba

A kerékpárosok örülhetnek a jó hírnek

– Ennek kapcsán egy régi lakossági kéréssel is foglalkozunk, miszerint az elkészült felüljáró alatt parkolók is legyenek, a környéken élők újra tudják használni. Másrészt, egy megállapodott konszenzus alapján egy olyan átjárási lehetőséget biztosítunk majd, ahol a kerékpáros forgalmat ott vezetjük át, a síneken keresztül, hogy ne kelljen átmenniük a felüljárón. Ennek egyeztetése hosszú ideig elhúzódott, mivel menet közben megindult a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútpálya felújítása, mely érinti a terveinket. A vasútvonalat az alsó állomásnál az ipar is használná majd, vonaton történő teherszállítás céljából. Őszre megoldódik ez is, és a kerékpárosok tudnak arra közlekedni – tette hozzá a város első embere.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu