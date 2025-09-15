szeptember 15., hétfő

Több évtizedes hagyomány mai lendülettel, ezreket mozgatott meg idén is a Halasi Szüreti Fesztivál

Címkék#baon videó#szüreti fesztivál#koncert#felvonulás

A 46. Halasi Szüreti Fesztivált rendezték meg az elmúlt hétvégén, három napon keresztül ünnepelték a szőlőbetakarítás hagyományait a halasi csipke városának szívében. A Halasi Szüreti Fesztivál, mint a város egyik legnagyobb szabadtéri kulturális eseménye, több évtizedes múltra tekint vissza és az elmúlt közel fél évszázad alatt a helyi eseménynaptár meghatározó részévé vált.

Pozsgai Ákos

A Halasi Szüreti Fesztivál hagyománya jóval a rendszerváltás előtti időszakra nyúlik vissza a Kiskunhalasi Állami Gazdasághoz köthetően. A múlt századi szőlőtermesztést, a hagyományos szüreti szokásokat, a környék paraszti gazdaságaiban zajló munkát bemutató, mulatsággal záruló betakarítást felidéző ünnep már évtizedek óta. Jól lehet, mára a környék szőlőültetvényeinek nagysága a töredéke a fél évszázaddal ezelőttinek, mert az elmúlt évtizedekben sokan felhagytak a szőlőtermesztéssel a megváltozott időjárási és gazdasági körülmények miatt, a szüreti ünnep is sokat változott, a varázsa azonban még ma is ezreket csal az alföldi városba, az év egyik leglátogatottabb turisztikai eseménye.

Kiskunhalasi Szüreti Fesztivál, folytatódott a hagyomány,
Szüreti felvonulás is színesítette a Kiskunhalasi Szüreti Fesztivált
Fotó: Pozsgai Ákos

Nincs Halasi Szüreti Fesztivál szüreti menet nélkül

A szüreti rítusok jelképes aktusokká, látványos, fesztiválhangulatú felvonulássá változott, ahol a szőlő és a bor mellett ma már helyet kapnak a szüreti menetben a helyi oktatási intézmények, közösségi és művészeti csoportok. A Kiskunhalasi Lovasbandérium huszárjai és markotányos hölgyei vezették fel az idei szüreti menetet, borlovagok, kronachi várőrök, méhészek, harmincöt különböző csoport tagjai, összesen több százan vonultak a Kossuth és a Köztársaság utcán végig, aztán befordulva a Városház utcára a főtérre érkeztek. A szüreti felvonulást a Halas Concert Band zárta, a felvonulásra több ezren voltak kíváncsiak.

Szüreti felvonulás Kiskunhalason

Fotók: Pozsgai Ákos

Sétányt avattak a testvérvárosi kapcsolat tiszteletének jeléül

A nagyszínpadon köszöntötte Bányai Gábor kormánybiztos, Kiskunhalas és térsége egyéni országgyűlési képviselője és Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere Leons Lídumst, Aizkraukle polgármesterét. A lettországi várossal 20 éve van testvérvárosi kapcsolata Kiskunhalasnak, ebből az alkalomból avatták fel szombat délelőtt a város központjában az Aizkraukle-sétányt, a ceremónián jelen volt több testvérváros: Erdélyből Sepsiszentgyörgy, a szerbiai Vajdaságból Magyarkanizsa és Németországból a Kronach küldöttsége is. 

Ötvözik a hagyományos és modern elemeket

A fesztivál programkínálatának fő vonzereje abban rejlik, hogy sikeresen ötvözi a hagyományos elemeket – a szüreti felvonulást, az oldtimer és mezőgazdasági gépeket felvonultató technikai menetet, a hagyományos népzenét – a modern zenei produkciókkal és kísérő programokkal. Az idei szüreti forgatag fellépői között olyan országosan ismert előadók szerepeltek, mint a Csík Zenekar, a Zanzibár, a The Biebers, a New Level Empire és a gyerekek kedvence, Kovácsovics Fruzsina.

Színes koncertsorozat a Kiskunhalasi Szüreti Fesztiválon

Fotók: Pozsgai Ákos

A Városháza díszudvarán felállított színpadon is egymást követték a fellépők. A Halas Táncegyüttes és a Kiskun Táncegyüttes mellett a Napos(abb) Oldal zenekar, Lowland Hill, a Crazy Little Queen Tribute és az Atmosfera is fellépett. Ugyanitt a helyi és a régió borászati kínálták boraikat.

Futók álltak rajthoz

A hétvégi szüreti rendezvények kiemelkedő eseménye volt a XXXIII. Szüreti Utcai Futóverseny és a XV. Kis Roland Emlékverseny. Több százan álltak rajthoz, a mezőny legfiatalabb futója 5 éves, míg a legidősebb indulója 87 éves volt. Rajthoz állt és a halasiakkal együtt futott Csere Gáspár, a Riói Olimpiai Játékok magyar maratoni futója is.

 

 

