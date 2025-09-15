Több évtizedes hagyomány mai lendülettel, ezreket mozgatott meg idén is a Halasi Szüreti Fesztivál

A Halasi Szüreti Fesztivál hagyománya jóval a rendszerváltás előtti időszakra nyúlik vissza a Kiskunhalasi Állami Gazdasághoz köthetően. A múlt századi szőlőtermesztést, a hagyományos szüreti szokásokat, a környék paraszti gazdaságaiban zajló munkát bemutató, mulatsággal záruló betakarítást felidéző ünnep már évtizedek óta. Jól lehet, mára a környék szőlőültetvényeinek nagysága a töredéke a fél évszázaddal ezelőttinek, mert az elmúlt évtizedekben sokan felhagytak a szőlőtermesztéssel a megváltozott időjárási és gazdasági körülmények miatt, a szüreti ünnep is sokat változott, a varázsa azonban még ma is ezreket csal az alföldi városba, az év egyik leglátogatottabb turisztikai eseménye.

Szüreti felvonulás is színesítette a Kiskunhalasi Szüreti Fesztivált

Fotó: Pozsgai Ákos

Nincs Halasi Szüreti Fesztivál szüreti menet nélkül

A szüreti rítusok jelképes aktusokká, látványos, fesztiválhangulatú felvonulássá változott, ahol a szőlő és a bor mellett ma már helyet kapnak a szüreti menetben a helyi oktatási intézmények, közösségi és művészeti csoportok. A Kiskunhalasi Lovasbandérium huszárjai és markotányos hölgyei vezették fel az idei szüreti menetet, borlovagok, kronachi várőrök, méhészek, harmincöt különböző csoport tagjai, összesen több százan vonultak a Kossuth és a Köztársaság utcán végig, aztán befordulva a Városház utcára a főtérre érkeztek. A szüreti felvonulást a Halas Concert Band zárta, a felvonulásra több ezren voltak kíváncsiak.