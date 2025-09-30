1 órája
ENSZ nemzetközi misszióra felkészítő gyakorlaton működnek közre a halasi kadétok – fotók
Együttműködési megállapodást írt alá kedden a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum és a Dékáni Árpád Technikum vezetősége a MH Katonai Továbbképző Központ központparancsnokával. Halasi kadétok is közreműködnek majd a honvédség nemzetközi gyakorlatán.
A dokumentum aláírásával hivatalossá tették azt az együttműködést, amely a gyakorlatban már közel tíz éve működik. Ennek részeként a halasi kadétok segédkiképzőként vesznek majd részt több programban is, például a Szolnokon indult 46. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam egyik zárógyakorlatán, amelyet októberben a tázlári ládahomoki lőtéren rendeznek meg.
Halasi kadétok is közreműködnek
A MH Katonai Továbbképző Központ három héten át ad otthont a nemzetközi tanfolyamnak, amelynek elvégzése feltétele az ENSZ-missziókban való részvételnek. A képzésen 13 ország 22 katonája vesz részt, akik magyar és külföldi oktatóktól tanulnak. Az első héten főként elméleti foglalkozások zajlanak, kiemelten a tárgyalástechnika, a tolmácsokkal való együttműködés és a kulturális érzékenység témáiban – ezek képezik a fegyvertelen megfigyelői munka alapját.
A tanfolyam záró gyakorlattal ér majd véget, amelyet két helyszínen, Eger térségében és Tázlár közelében, a ládahomoki lőtéren tartanak majd. A tázlári gyakorlaton működnek közre és segítik a kiképzők munkáját a halasi kadétok.
Újabb mérföldkő az iskola életében
„A Dékáni ismét egy újabb mérföldkőhöz érkezett. A mai napon aláírt megállapodás a jövőre mutató együttműködésnek a lehetőségét tartalmazza, ami azt jelenti, hogy a kadétoknak lehetőséget ad, hogy rálátásuk legyen, mit jelent egy nemzetközi misszió, mit jelent, amikor több nemzet összefog és akár mentőakciót szervez, vagy civileket ment – hangoztatta a megállapodás aláírását követően Papp Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója.
Sokéves együttműködés
A halasi kadétok évek óta látogatják a szolnoki kiképzőközpontot a kadét program keretében.
„A kadét program messze túlmutat azon, hogy a fiatalok egyenruhát viselnek és különböző honvédelmi tárgyú tantárgyakat tanulnak. A honvédelmi tárca régóta igyekszik a társadalmat közelíteni a Magyar Honvédséghez, és ennek egyik része a kadét program. A kadétok a jövőt képezik a Magyar Honvédség részére” – emelte ki Görbe Béla alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Továbbképző Központ központparancsnoka.
Halasi kadétok is közreműködnek majd a honvédség nemzetközi gyakorlatánFotók: Pozsgai Ákos
Nemzetközi katonai gyakorlat
A tázlári gyakorlat kapcsán az alezredes elmondta, hogy a kadétok támogatást nyújtanak a honvédség számára, cserébe a kiképző központ által felajánlott képzésben, ami egy ENSZ akkreditált nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyam, aktívan részt vehetnek a kadétok. Nem ez az első alkalom, hiszen 2024-ben már a Bakonyban egy mentési gyakorlaton részt vettek.
A tanfolyamnak a jelentősége nemcsak az, hogy az ENSZ-missziókban részt vehessenek a katonák, hanem katonadiplomácia és nemzetközi diplomácia szempontjából is kiemelt jelentősége van
– fűzte hozzá a központparancsnok, aki elmondta, hogy az elmúlt években közel 100 nemzet katonája vett részt ezen a képzésen, amit minden évben két alkalommal szerveznek meg Magyarországon.
Idén Tázláron és Eger térségében lesz a képzéshez kapcsolódó gyakorlat.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!