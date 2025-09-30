szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködés

2 órája

ENSZ nemzetközi misszióra felkészítő gyakorlaton működnek közre a halasi kadétok – fotók

Címkék#honvédség#tanfolyam#kadét program#MH Katonai Továbbképző Központ

Együttműködési megállapodást írt alá kedden a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum és a Dékáni Árpád Technikum vezetősége a MH Katonai Továbbképző Központ központparancsnokával. Halasi kadétok is közreműködnek majd a honvédség nemzetközi gyakorlatán.

Pozsgai Ákos

A dokumentum aláírásával hivatalossá tették azt az együttműködést, amely a gyakorlatban már közel tíz éve működik. Ennek részeként a halasi kadétok segédkiképzőként vesznek majd részt több programban is, például a Szolnokon indult 46. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam egyik zárógyakorlatán, amelyet októberben a tázlári ládahomoki lőtéren rendeznek meg.

Halasi kadétok a honvédség nemzetközi gyakorlatán
Halasi kadétok is szerepet kapnak az ENSZ misszióra felkészítő tanfolyamon
Fotó: Pozsgai Ákos

Halasi kadétok is közreműködnek

A MH Katonai Továbbképző Központ három héten át ad otthont a nemzetközi tanfolyamnak, amelynek elvégzése feltétele az ENSZ-missziókban való részvételnek. A képzésen 13 ország 22 katonája vesz részt, akik magyar és külföldi oktatóktól tanulnak. Az első héten főként elméleti foglalkozások zajlanak, kiemelten a tárgyalástechnika, a tolmácsokkal való együttműködés és a kulturális érzékenység témáiban – ezek képezik a fegyvertelen megfigyelői munka alapját.

A tanfolyam záró gyakorlattal ér majd véget, amelyet két helyszínen, Eger térségében és Tázlár közelében, a ládahomoki lőtéren tartanak majd. A tázlári gyakorlaton működnek közre és segítik a kiképzők munkáját a halasi kadétok.

Újabb mérföldkő az iskola életében

„A Dékáni ismét egy újabb mérföldkőhöz érkezett. A mai napon aláírt megállapodás a jövőre mutató együttműködésnek a lehetőségét tartalmazza, ami azt jelenti, hogy a kadétoknak lehetőséget ad, hogy rálátásuk legyen, mit jelent egy nemzetközi misszió, mit jelent, amikor több nemzet összefog és akár mentőakciót szervez, vagy civileket ment – hangoztatta a megállapodás aláírását követően Papp Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Sokéves együttműködés

A halasi kadétok évek óta látogatják a szolnoki kiképzőközpontot a kadét program keretében. 

„A kadét program messze túlmutat azon, hogy a fiatalok egyenruhát viselnek és különböző honvédelmi tárgyú tantárgyakat tanulnak. A honvédelmi tárca régóta igyekszik a társadalmat közelíteni a Magyar Honvédséghez, és ennek egyik része a kadét program. A kadétok a jövőt képezik a Magyar Honvédség részére” – emelte ki Görbe Béla alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Továbbképző Központ központparancsnoka.

Halasi kadétok is közreműködnek majd a honvédség nemzetközi gyakorlatán

Fotók: Pozsgai Ákos

Nemzetközi katonai gyakorlat

A tázlári gyakorlat kapcsán az alezredes elmondta, hogy a kadétok támogatást nyújtanak a honvédség számára, cserébe a kiképző központ által felajánlott képzésben, ami egy ENSZ akkreditált nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyam, aktívan részt vehetnek a kadétok. Nem ez az első alkalom, hiszen 2024-ben már a Bakonyban egy mentési gyakorlaton részt vettek.

A tanfolyamnak a jelentősége nemcsak az, hogy az ENSZ-missziókban részt vehessenek a katonák, hanem katonadiplomácia és nemzetközi diplomácia szempontjából is kiemelt jelentősége van 

– fűzte hozzá a központparancsnok, aki elmondta, hogy az elmúlt években közel 100 nemzet katonája vett részt ezen a képzésen, amit minden évben két alkalommal szerveznek meg Magyarországon. 

Idén Tázláron és Eger térségében lesz a képzéshez kapcsolódó gyakorlat.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu