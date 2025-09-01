Halálos balesettel indult a hét, újabb étterem húzza le a rolót

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy halálos baleset történt a forgalmas főúton, megírtuk, hogy újabb kecskeméti étterem döntött a bezárás mellett, illetve arról is írtunk, hogy milliárdos fejlesztésekkel indult a tanév.

Az 55-ösön történt halálos baleset hétfőn reggel

Fotó: Pozsgai Ákos

Halálos baleset az 55-ös főúton, egy házaspár érintett a tragédiában

Szörnyű tragédia történt hétfőn reggel az 55-ös főúton. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, azonban egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Milliárdos fejlesztésekkel indult a tanév, az agrárminiszter is köszöntötte a diákokat

Óriási fejlesztések voltak az agrárgazdasági oktatási intézményekben, de még további támogatások várhatóak a jövőben. Az országos tanévnyitó rendezvényen bemutatták az iskola megújult területeit és hasznos oktatóeszközeit.

Áll a bál a félbeszakadt KTE-Honvéd miatt, akár végeredményt is hirdethetnek

Vasárnap eset extrém esőzés érte el Kecskemétet, mely a Széktói Stadiont sem kerülte el. A Kecskeméti TE és a Budapest Honvéd bajnoki meccsét alig fél óra játék után beszüntette a játékvezető, majd némi várakozás után félbe is szakította, így innentől az MLSZ versenybizottsága dönthet a továbbiakról.

Több Bács-Kiskun megyei énekesért is szoríthatunk a showműsor új évadában

Külföldi sztárvendéggel, 24 énekessel és vadonatúj díszlettel tér vissza a TV2 nagysikerű műsora. Szeptember 7-én indul a Sztárban Sztár All Stars a TV2-n, a mezőnyben több Bács-Kiskun megyei énekes is megméreti magát.

Újabb népszerű kecskeméti étterem zárja be kapuit

Mi történik? Újabb kecskeméti étterem jelentette be, hogy végleg bezár.

A tető a helyén, jön a Szakma City – izgalmasan indul az új tanév Kecskeméten

Kecskeméten szeptemberben nagy eseménynek ígérkezik a Szakma City. Többek között erről, és az iskolakezdés főbb tudnivalóiról mesélt Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Becsöngettek az iskolákban, rendőrök vigyáztak a gyerekek biztonságos közlekedésére

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága az idei vármegyei tanévnyitó rendezvényét Ágasegyházán rendezte meg. Az iskolakezdéshez kapcsolódva rendőrök és polgárőrök segítették a biztonságos átkelést gyalogos átkelőhelyeknél.