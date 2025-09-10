szeptember 10., szerda

Összefoglaló

1 órája

Mindennapos problémává vált a kiberbűnözés, gyakorlatozik a teljes Magyar Honvédség

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy páratlan hadgyakorlatot tartottak a Dunánál, fontos lépéseket tett Kecsemét a kiberbűnözés ellen, illetve beszámoltunk a kutyakínzással vádolt tiszaalpári gazda nyilatkozatáról.

Digner Brigitta

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy jelenleg hazánkban zajlik a legösszetettebb katonai hadgyakorlat, az Adaptive Hussars 2025, már több milliárd forintot csaltak ki a magyaroktól a kiberbűnözők, illetve videót is láthatnak egy súlyos közlekedési balesetről.

katonai hadgyakorlat, dunai gyakorlat Fajsznál,
Katonai hadgyakorlattól volt hangos a fajszi Duna-part
Fotó: Pozsgai Ákos

Páratlan hadgyakorlatot tartottak a Dunánál, hazánkban zajlik a legösszetettebb katonai művelet

A NATO-tagállamok közül jelenleg Magyarországon zajlik a legnagyobb és leg­összetettebb katonai művelet, az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) – mondta a H­onvéd Vezérkar főnöke kedden F­ajszon. A hadgyakorlat egyik eleme a vízi átkelés volt.

Több milliárd forintot csalnak ki a magyaroktól a kiberbűnözők, Kecskemét lépéseket tett

Két ember létezik: akit ért már kibertámadás, vagy akit érni fog. Életünket már az online térben éljük, ahol a kiberbűnözés mindennapos probléma. Erre reagálva átfogó megelőzési programsorozatot dolgoz ki Kecskemét Polgármesteri Hivatala a Neumann János Egyetemmel és helyi szervezetekkel közösen. A cél, hogy Kecskemét legyen a legbiztonságosabb város a kibertérben.

Autójával támadt volt munkatársára az ittas sofőr, hajmeresztő bosszút eszelt ki

Szándékosan okozott balesetet egy férfi Császártöltésen: korábbi haragosát üldözte. Vádat emeltek az ittas sofőr ellen, eltilthatják a vezetéstől.

„Inkább kapnék sztrókot” – megszólalt a kutyakínzással vádolt tiszaalpári gazda

Tiszaalpáron megoszlanak a vélemények a múlt héten történt kutyakínzás ügyében. Míg a közösségi oldalakon rengeteg felháborodott hozzászólás jelent meg, az általunk megkérdezett helyiek másképp látják az állatkínzás történetét.

Döntést hozott a bíróság Till Tamás gyilkosának további sorsáról

Újabb fordulatot vett a megrázó bűnügy. A Till Tamás-ügyben eljáró bíróság döntést hozott a gyanúsított letartóztatásáról.

Kamion hajtott parkoló autók közé Baján, egy tűzcsapot is kidöntött

Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel Baján. Egy kamion lesodródott az útról, parkolóba hajtott és kidöntött egy tűzcsapot.

Ez Magyarország legkülönlegesebb benzinkútja, ilyet garantáltan nem találni máshol

Régen a kocsmában gyűlt össze a falu, ma Gátéren a benzinkútnál. A bárban reggel kávéillat, este zenegép szól, és a közösség újra egymásra talál.

Sokkoló baleseti szimuláció Baján: diákok láthatták, mi történik ittas vagy drogos vezetés után

Ittas vezetés és drogozás miatt bekövetkezett balesetet és annak a következményeit szimulálták a tűzoltók bemutatóján a bajai Petőfi-szigeten szerda délelőtt több mint 500 középiskolásnak. A diszkóbaleset drámai pillanatai sokkolóan hatottak a fiatalokra.

Magyar élelmiszeripari sikertörténet: a Coop Rally reflektorfényében a bajai Mogyi Kft.

30 éves a Coop Gazdasági Csoport. 19 éve hívta életre a Coop Rally-t, mely a magyar termékek népszerűsítését tűzte ki célul. Az idei kétnapos rendezvény záróállomása szerdán délután a bajai Mogyi Kft. volt.

A nyolc órás keresőakció után megtalálták az eltűnt kiskunhalasi kislányt

Nagy volt a riadalom Kiskunhalason. Mint arról korábban beszámoltunk, kedden eltűnt egy gyermek, akit a rendőrök és polgárőrök nagyszabású keresés után, nyolc óra elteltével épségben megtaláltak. Az alpolgármester köszönetet mondott a kiskunhalasi kislány keresésében közreműködőknek.

Mikor nézted a jogsid? Ha ez nem stimmel rajta, akkor százezreket költhetsz bírságra

Egy apró mulasztás miatt százezres bírságot is kaphatunk. Ezért érdemes átnézni a jogosítványunkat. Összeszedtük, mire kell figyelni, és mit csináljunk, ha olyat látunk rajta, ami nem stimmel.

Óriási átverés terjed, csalók vadásznak a gyanútlan vásárlókra a Deichmann nevével

Újabb online csalás ütötte fel a fejét Magyarországon. A Deichmann figyelmeztet: csalók élnek vissza a nevükkel, hamis nyereményjátékokat hirdetnek, és átverésekkel próbálnak pénzt kicsikarni az emberektől.

 

 

