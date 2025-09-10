1 órája
Mindennapos problémává vált a kiberbűnözés, gyakorlatozik a teljes Magyar Honvédség
Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit.
Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül.
Páratlan hadgyakorlatot tartottak a Dunánál, hazánkban zajlik a legösszetettebb katonai művelet
A NATO-tagállamok közül jelenleg Magyarországon zajlik a legnagyobb és legösszetettebb katonai művelet, az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) – mondta a Honvéd Vezérkar főnöke kedden Fajszon. A hadgyakorlat egyik eleme a vízi átkelés volt.
Több milliárd forintot csalnak ki a magyaroktól a kiberbűnözők, Kecskemét lépéseket tett
Két ember létezik: akit ért már kibertámadás, vagy akit érni fog. Életünket már az online térben éljük, ahol a kiberbűnözés mindennapos probléma. Erre reagálva átfogó megelőzési programsorozatot dolgoz ki Kecskemét Polgármesteri Hivatala a Neumann János Egyetemmel és helyi szervezetekkel közösen. A cél, hogy Kecskemét legyen a legbiztonságosabb város a kibertérben.
Autójával támadt volt munkatársára az ittas sofőr, hajmeresztő bosszút eszelt ki
Szándékosan okozott balesetet egy férfi Császártöltésen: korábbi haragosát üldözte. Vádat emeltek az ittas sofőr ellen, eltilthatják a vezetéstől.
„Inkább kapnék sztrókot” – megszólalt a kutyakínzással vádolt tiszaalpári gazda
Tiszaalpáron megoszlanak a vélemények a múlt héten történt kutyakínzás ügyében. Míg a közösségi oldalakon rengeteg felháborodott hozzászólás jelent meg, az általunk megkérdezett helyiek másképp látják az állatkínzás történetét.
Döntést hozott a bíróság Till Tamás gyilkosának további sorsáról
Újabb fordulatot vett a megrázó bűnügy. A Till Tamás-ügyben eljáró bíróság döntést hozott a gyanúsított letartóztatásáról.
Kamion hajtott parkoló autók közé Baján, egy tűzcsapot is kidöntött
Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel Baján. Egy kamion lesodródott az útról, parkolóba hajtott és kidöntött egy tűzcsapot.
Ez Magyarország legkülönlegesebb benzinkútja, ilyet garantáltan nem találni máshol
Régen a kocsmában gyűlt össze a falu, ma Gátéren a benzinkútnál. A bárban reggel kávéillat, este zenegép szól, és a közösség újra egymásra talál.
Sokkoló baleseti szimuláció Baján: diákok láthatták, mi történik ittas vagy drogos vezetés után
Ittas vezetés és drogozás miatt bekövetkezett balesetet és annak a következményeit szimulálták a tűzoltók bemutatóján a bajai Petőfi-szigeten szerda délelőtt több mint 500 középiskolásnak. A diszkóbaleset drámai pillanatai sokkolóan hatottak a fiatalokra.
Magyar élelmiszeripari sikertörténet: a Coop Rally reflektorfényében a bajai Mogyi Kft.
30 éves a Coop Gazdasági Csoport. 19 éve hívta életre a Coop Rally-t, mely a magyar termékek népszerűsítését tűzte ki célul. Az idei kétnapos rendezvény záróállomása szerdán délután a bajai Mogyi Kft. volt.
A nyolc órás keresőakció után megtalálták az eltűnt kiskunhalasi kislányt
Nagy volt a riadalom Kiskunhalason. Mint arról korábban beszámoltunk, kedden eltűnt egy gyermek, akit a rendőrök és polgárőrök nagyszabású keresés után, nyolc óra elteltével épségben megtaláltak. Az alpolgármester köszönetet mondott a kiskunhalasi kislány keresésében közreműködőknek.
Mikor nézted a jogsid? Ha ez nem stimmel rajta, akkor százezreket költhetsz bírságra
Egy apró mulasztás miatt százezres bírságot is kaphatunk. Ezért érdemes átnézni a jogosítványunkat. Összeszedtük, mire kell figyelni, és mit csináljunk, ha olyat látunk rajta, ami nem stimmel.
Óriási átverés terjed, csalók vadásznak a gyanútlan vásárlókra a Deichmann nevével
Újabb online csalás ütötte fel a fejét Magyarországon. A Deichmann figyelmeztet: csalók élnek vissza a nevükkel, hamis nyereményjátékokat hirdetnek, és átverésekkel próbálnak pénzt kicsikarni az emberektől.