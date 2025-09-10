Mindennapos problémává vált a kiberbűnözés, gyakorlatozik a teljes Magyar Honvédség

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy jelenleg hazánkban zajlik a legösszetettebb katonai hadgyakorlat, az Adaptive Hussars 2025, már több milliárd forintot csaltak ki a magyaroktól a kiberbűnözők, illetve videót is láthatnak egy súlyos közlekedési balesetről.

Katonai hadgyakorlattól volt hangos a fajszi Duna-part

Fotó: Pozsgai Ákos

Páratlan hadgyakorlatot tartottak a Dunánál, hazánkban zajlik a legösszetettebb katonai művelet

A NATO-tagállamok közül jelenleg Magyarországon zajlik a legnagyobb és leg­összetettebb katonai művelet, az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) – mondta a H­onvéd Vezérkar főnöke kedden F­ajszon. A hadgyakorlat egyik eleme a vízi átkelés volt.

Több milliárd forintot csalnak ki a magyaroktól a kiberbűnözők, Kecskemét lépéseket tett

Két ember létezik: akit ért már kibertámadás, vagy akit érni fog. Életünket már az online térben éljük, ahol a kiberbűnözés mindennapos probléma. Erre reagálva átfogó megelőzési programsorozatot dolgoz ki Kecskemét Polgármesteri Hivatala a Neumann János Egyetemmel és helyi szervezetekkel közösen. A cél, hogy Kecskemét legyen a legbiztonságosabb város a kibertérben.

Autójával támadt volt munkatársára az ittas sofőr, hajmeresztő bosszút eszelt ki

Szándékosan okozott balesetet egy férfi Császártöltésen: korábbi haragosát üldözte. Vádat emeltek az ittas sofőr ellen, eltilthatják a vezetéstől.

„Inkább kapnék sztrókot” – megszólalt a kutyakínzással vádolt tiszaalpári gazda

Tiszaalpáron megoszlanak a vélemények a múlt héten történt kutyakínzás ügyében. Míg a közösségi oldalakon rengeteg felháborodott hozzászólás jelent meg, az általunk megkérdezett helyiek másképp látják az állatkínzás történetét.

Döntést hozott a bíróság Till Tamás gyilkosának további sorsáról

Újabb fordulatot vett a megrázó bűnügy. A Till Tamás-ügyben eljáró bíróság döntést hozott a gyanúsított letartóztatásáról.

Kamion hajtott parkoló autók közé Baján, egy tűzcsapot is kidöntött

Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel Baján. Egy kamion lesodródott az útról, parkolóba hajtott és kidöntött egy tűzcsapot.