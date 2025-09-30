Ez a növény az ősz igazi csodafegyvere: fillérekért beszerezhető, és szinte minden bajra megoldást nyújt

Az ősz a friss gyömbér szezonja, így itt az ideje megvásárolni azt a növényt, ami mindenféle egészségügyi problémában tud segíteni. Szinte bármelyik üzletben kapható, így a beszerzése nem egy bonyolult folyamat, a hatása pedig csodákat tesz szervezetünkkel. Jelenlegi ára a boltokban kilónként 2100 forint és 3000 forint között mozog, egy-egy darabot fillérekért vásárolhatunk meg belőle.

A legjobb természetes gyógymód a gyömbér ősszel

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A gyömbér mindig segít a bajban

A gyömbérre mindenképp szükségünk lesz az őszi időszakban, amikor általában könnyebben betegszünk meg.

A gyömbér fenolos vegyülete csökkenti a bélirritációt, segíti a tápanyagfelszívódást, emellett a fogyasztása elősegíti a nyál- és epetermelődést is. 1,2 gramm gyömbérpor felgyorsítja a gyomor kiürülését, és 50 százalékban csökkenti az emésztési panaszokat is.

Fájdalomcsillapító hatása is van: csökkenti az izomfájdalmat, jót tesz az ízületi problémákban szenvedőknek és a menstruációs görcsöket is enyhíti.

Agyi működés területén a középkorú nők kognitív funkcióit erősíti, a memóriát, reakciót és a megfigyelőképességet is támogatja.

Émelygésben is segít, például a kismamák reggeli rosszullétét is enyhíti.

A cukorbetegeknek is javára válhat a gyömbér, hiszen csökkenti a vércukorszintet.

A szívbetegségek ellen is megóv, mert a magas vérnyomást csökkenti, vérhígító hatása a vérrögképződést akadályozza meg, és mindezek mellett még a koleszterinszintet is csökkenti – írja a Mindmegette.hu.

A legfélelmetesebb betegség ellen, a rákkal szemben is felveszi a harcot gingerol tartalma miatt, ami főleg a vastagbélrák kockázatát csökkenti.

Rengeteg vitamint tartalmaz

Az Agroinform.hu tájékoztatása alapján a gyömbér vitaminlistája is igencsak hosszú, hiszen tartalmaz: A-, E-, C-, B-vitamint, valamint magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket is. Mindennapi fogyasztása segít a puffadás leküzdésében, az antioxidánsok erősítik az immunrendszert és a nátha, láz, köhögés sem foghat ki rajtunk gyömbér fogyasztása mellett.

Gyömbértea elkészítése 3 lépésben

A Mindmegette.hu receptje alapján így lehet elkészíteni a gyömbérteát:

A friss gyömbért megmossuk, majd lereszeljük (aki szeretné, meghámozhatja, de nem szükséges). 6 dl vízben felforraljuk a reszelt gyömbért, majd lassú tűzön 20 percig főzzük. Levesszük a tűzről, leszűrjük, majd kb. 60 fokosra hűtjük. Ezután hozzáadjuk a mézet, és ízlés szerint citromlevet facsarunk bele.