2 órája
Egy tanítónő, aki sosem áll meg: 45 év oktatás után bohócdoktorként folytatja küldetését Farkas Judit
Két évvel nyugdíjazása után, Farkas Judit – hosszú pedagógusi pályafutása alatt számos generáció nevelője – új szerepet talált magának. Csatlakozott a szegedi Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor csapatához. A kezdeti években csendben, önkéntesként tevékenykedett mindaddig, míg nemrégiben közösségi oldalán megosztotta az emberekkel is, hogy mivel tölti szabadidejét.
Farkas Judit élete már a gyógyító bohócdoktor hivatás előtt is a segítésről szólt. Petőfiszálláson nőtt fel pedagógus szülők gyermekeként, ahol a családja is aktívan támogatta a közösséget és a helyi gyerekeket. Számára nem volt kérdés, hogy pedagógus lesz. 45 évnyi tanítás után elmondhatja, hogy ezt a hivatást „neki találták ki”. Legjobban a testnevelést szereti tanítani, de matematika, magyar és környezetismeret is szerepel a tantárgyak között, amelyeket napi szinten oktat.
Vidám segítségnyújtás a kórházakban a gyógyító bohócdoktor
Bár nyugdíjasként már sok időt tölthetne pihenéssel, de Judit úgy döntött, hogy folytatja a tanítást és azt, amit mindig is szeretett: segít a gyerekeknek. A Karitáció Alapítvány felhívásának hatására elvégezte a Bohócdoktor továbbképzést és hivatalosan is csatlakozott a csapathoz. A képzés során többek között drámapedagógiát, lufihajtogatást, közösségi játékokat és szituációs gyakorlatokat tanultak.
A gyógyító bohócdoktorok munkájukkal vidámságot és szórakozást csempésszenek a kórházakba. Kecskeméten és Szentesen, a gyerekosztályokon hárman-négyen együtt látogatják a betegeket és vidám, játékos foglalkozásokkal próbálják feledtetni a gyerekekkel az általában nem túl kellemes kórházi élményeket. Judit különösen kedveli a mondókázást és az éneklést, miközben mindig vicces bohócruhát visel – orvosi köpenyben, természetesen.
Rászoruló családok gyermekeit is segítik
A Karitáció Alapítvány emellett jótékonysági akciókat is szervez. A gyűjtések célja, hogy segítsenek a rászoruló gyermekeknek, például csokoládékat gyűjtenek, amiket elosztanak a hátrányos helyzetű családok között. Ingyenes mozilátogatásokat és gyermeknapokat is szerveznek, hogy a szegényebb sorsú családok gyermekei is átélhessék a boldog pillanatokat.
Judit úgy véli, hogy a segítés nemcsak a munkájának része, hanem az életének is. A pedagógusi pálya mindig a gyermekek segítéséről szólt számára, és most, bohócdoktorként is ugyanazt a célt szolgálja.
A gyerekek a szívem csücskei, és mindent megteszek, hogy boldoggá tegyem őket
– mondja Judit.
Aki szeretne részt venni ebben a csodálatos munkában, önkéntesként csatlakozhat a Karitáció Alapítványhoz. Bővebb információk és lehetőségek a www.karitacio.hu oldalon találhatók.
Farkas Judit: Pedagógus, aki a közösségért él
A Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusa, Farkas Judit 2023-ban vehette át a „Pedagógusok a Kistelepülésekért” díjat. A hosszú évtizedek óta elkötelezetten dolgozó pedagógus mindig is a gyermekek nevelését és oktatását tartotta a legfontosabbnak. A Petőfiszálláson dolgozó Jutka 45 éve hűségesen szolgálja az iskola diákjait és sok-sok kisgyermek köszönheti neki az írás-olvasás tudományát.
Nemcsak a tanításban, hanem a közösségi rendezvények megszervezésében is aktívan részt vesz, és mindig szívesen segít a település különböző civil szervezeteinek. Az ő érdeme, hogy nemcsak az iskola falai között, hanem azon kívül is rengeteg ember életét gazdagította segítő munkájával.
„Jutka pedagógusi pályája és elkötelezettsége példaértékű. Az oktatás mellett kiemelt figyelmet fordít a gyermekek nevelésére is, és mindig is arra törekszik, hogy személyisége és tanácsai segíthessék a tanítványait a helyes úton. Elkötelezett a testnevelés és sport megszerettetésében. Munkáját folyamatos pedagógiai fejlődéssel gazdagította, és örömmel vállal el minden feladatot, amely segíti a közösség és az iskola előrehaladását” – hangzott el a laudációban.
