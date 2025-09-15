szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önkéntes szolgálat

2 órája

Egy tanítónő, aki sosem áll meg: 45 év oktatás után bohócdoktorként folytatja küldetését Farkas Judit

Címkék#Farkas Judit#hivatás#bohócdoktor

Két évvel nyugdíjazása után, Farkas Judit – hosszú pedagógusi pályafutása alatt számos generáció nevelője – új szerepet talált magának. Csatlakozott a szegedi Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor csapatához. A kezdeti években csendben, önkéntesként tevékenykedett mindaddig, míg nemrégiben közösségi oldalán megosztotta az emberekkel is, hogy mivel tölti szabadidejét.

Vajda Piroska

Farkas Judit élete már a gyógyító bohócdoktor hivatás előtt is a segítésről szólt. Petőfiszálláson nőtt fel pedagógus szülők gyermekeként, ahol a családja is aktívan támogatta a közösséget és a helyi gyerekeket. Számára nem volt kérdés, hogy pedagógus lesz. 45 évnyi tanítás után elmondhatja, hogy ezt a hivatást „neki találták ki”. Legjobban a testnevelést szereti tanítani, de matematika, magyar és környezetismeret is szerepel a tantárgyak között, amelyeket napi szinten oktat.

Farkas Judit, gyógyító bohócdoktor,
Farkas Judit gyógyító bohócdoktorként önkénteskedik
Fotó: Vajda Piroska

Vidám segítségnyújtás a kórházakban a gyógyító bohócdoktor

Bár nyugdíjasként már sok időt tölthetne pihenéssel, de Judit úgy döntött, hogy folytatja a tanítást és azt, amit mindig is szeretett: segít a gyerekeknek. A Karitáció Alapítvány felhívásának hatására elvégezte a Bohócdoktor továbbképzést és hivatalosan is csatlakozott a csapathoz. A képzés során többek között drámapedagógiát, lufihajtogatást, közösségi játékokat és szituációs gyakorlatokat tanultak.

A gyógyító bohócdoktorok munkájukkal vidámságot és szórakozást csempésszenek a kórházakba. Kecskeméten és Szentesen, a gyerekosztályokon hárman-négyen együtt látogatják a betegeket és vidám, játékos foglalkozásokkal próbálják feledtetni a gyerekekkel az általában nem túl kellemes kórházi élményeket. Judit különösen kedveli a mondókázást és az éneklést, miközben mindig vicces bohócruhát visel – orvosi köpenyben, természetesen.

Rászoruló családok gyermekeit is segítik  

A Karitáció Alapítvány emellett jótékonysági akciókat is szervez. A gyűjtések célja, hogy segítsenek a rászoruló gyermekeknek, például csokoládékat gyűjtenek, amiket elosztanak a hátrányos helyzetű családok között. Ingyenes mozilátogatásokat és gyermeknapokat is szerveznek, hogy a szegényebb sorsú családok gyermekei is átélhessék a boldog pillanatokat.

Kecskeméten és Szentesen is látogatja a gyermekeke Farkas Judit, gyógyító bohócdoktor
Fotó: Beküldött fotó

Judit úgy véli, hogy a segítés nemcsak a munkájának része, hanem az életének is. A pedagógusi pálya mindig a gyermekek segítéséről szólt számára, és most, bohócdoktorként is ugyanazt a célt szolgálja. 

A gyerekek a szívem csücskei, és mindent megteszek, hogy boldoggá tegyem őket

– mondja Judit.

Aki szeretne részt venni ebben a csodálatos munkában, önkéntesként csatlakozhat a Karitáció Alapítványhoz. Bővebb információk és lehetőségek a www.karitacio.hu oldalon találhatók.

Farkas Judit: Pedagógus, aki a közösségért él

A Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusa, Farkas Judit 2023-ban vehette át a „Pedagógusok a Kistelepülésekért” díjat. A hosszú évtizedek óta elkötelezetten dolgozó pedagógus mindig is a gyermekek nevelését és oktatását tartotta a legfontosabbnak. A Petőfiszálláson dolgozó Jutka 45 éve hűségesen szolgálja az iskola diákjait és sok-sok kisgyermek köszönheti neki az írás-olvasás tudományát.

Farkas Judit, gyógyító bohócdoktor,
Gyógyító bohócdoktor csapatát erősíti a félegyházi pedagógus
Fotó: Beküldött fotó

Nemcsak a tanításban, hanem a közösségi rendezvények megszervezésében is aktívan részt vesz, és mindig szívesen segít a település különböző civil szervezeteinek. Az ő érdeme, hogy nemcsak az iskola falai között, hanem azon kívül is rengeteg ember életét gazdagította segítő munkájával.

„Jutka pedagógusi pályája és elkötelezettsége példaértékű. Az oktatás mellett kiemelt figyelmet fordít a gyermekek nevelésére is, és mindig is arra törekszik, hogy személyisége és tanácsai segíthessék a tanítványait a helyes úton. Elkötelezett a testnevelés és sport megszerettetésében. Munkáját folyamatos pedagógiai fejlődéssel gazdagította, és örömmel vállal el minden feladatot, amely segíti a közösség és az iskola előrehaladását” – hangzott el a laudációban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu