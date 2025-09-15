Egy tanítónő, aki sosem áll meg: 45 év oktatás után bohócdoktorként folytatja küldetését Farkas Judit

Farkas Judit élete már a gyógyító bohócdoktor hivatás előtt is a segítésről szólt. Petőfiszálláson nőtt fel pedagógus szülők gyermekeként, ahol a családja is aktívan támogatta a közösséget és a helyi gyerekeket. Számára nem volt kérdés, hogy pedagógus lesz. 45 évnyi tanítás után elmondhatja, hogy ezt a hivatást „neki találták ki”. Legjobban a testnevelést szereti tanítani, de matematika, magyar és környezetismeret is szerepel a tantárgyak között, amelyeket napi szinten oktat.

Farkas Judit gyógyító bohócdoktorként önkénteskedik

Fotó: Vajda Piroska

Vidám segítségnyújtás a kórházakban a gyógyító bohócdoktor

Bár nyugdíjasként már sok időt tölthetne pihenéssel, de Judit úgy döntött, hogy folytatja a tanítást és azt, amit mindig is szeretett: segít a gyerekeknek. A Karitáció Alapítvány felhívásának hatására elvégezte a Bohócdoktor továbbképzést és hivatalosan is csatlakozott a csapathoz. A képzés során többek között drámapedagógiát, lufihajtogatást, közösségi játékokat és szituációs gyakorlatokat tanultak.

A gyógyító bohócdoktorok munkájukkal vidámságot és szórakozást csempésszenek a kórházakba. Kecskeméten és Szentesen, a gyerekosztályokon hárman-négyen együtt látogatják a betegeket és vidám, játékos foglalkozásokkal próbálják feledtetni a gyerekekkel az általában nem túl kellemes kórházi élményeket. Judit különösen kedveli a mondókázást és az éneklést, miközben mindig vicces bohócruhát visel – orvosi köpenyben, természetesen.

Rászoruló családok gyermekeit is segítik

A Karitáció Alapítvány emellett jótékonysági akciókat is szervez. A gyűjtések célja, hogy segítsenek a rászoruló gyermekeknek, például csokoládékat gyűjtenek, amiket elosztanak a hátrányos helyzetű családok között. Ingyenes mozilátogatásokat és gyermeknapokat is szerveznek, hogy a szegényebb sorsú családok gyermekei is átélhessék a boldog pillanatokat.

Kecskeméten és Szentesen is látogatja a gyermekeke Farkas Judit, gyógyító bohócdoktor

Fotó: Beküldött fotó

Judit úgy véli, hogy a segítés nemcsak a munkájának része, hanem az életének is. A pedagógusi pálya mindig a gyermekek segítéséről szólt számára, és most, bohócdoktorként is ugyanazt a célt szolgálja.

A gyerekek a szívem csücskei, és mindent megteszek, hogy boldoggá tegyem őket

– mondja Judit.