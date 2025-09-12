Brutális gyilkosság Tiszakécskén, szolgálati kutya szagolta ki a több milliós szállítmányt

24 perce
Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra
Várandósága kezdeti szakaszán akut T-sejtes leukémiát diagnosztizáltak a fiatal nőnél. Kocsi Krisztina élete legnagyobb küzdelmében irányított véradással segíthetünk.
Gyilkosság áldozata lett az eltűntként keresett férfi, szörnyű részletek derültek ki
Borzalmas részletek láttak napvilágot egy eltűnés ügyében. Gyilkosság áldozatává vált a férfi.
Menü helyett csempészcigi, Roxi kutya kiszagolta a 4 milliós szállítmányt
Csaknem 1600 doboz illegális cigarettát próbált átcsempészni Magyarországon egy lengyel furgon sofőrje. Roxi, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NA) szolgálati kutyája azonban kiszimatolta a trükköt.
Pamkutya végre élőben! 15 év után jön az első nagykoncert
Várva-várt koncert az MVM Dome-ban. Pamkutya YouTube-sztárt 15 év után végre élőben láthatja a közönség, hazánk egyik legnagyobb színpadán adnak koncertet.
Kivégezte anyósa élettársát a tiszakécskei férfi, egy darabig hihette, hogy megússza
A pénteki sajtótájékoztatón egy eddig ismeretlen ügy részleteit ismertette a rendőrség. A tiszakécskei gyilkosságról a bűnügyi osztályvezető számolt be.
Örömteli fordulat a kutakon, ez vár az autósokra hétvégén
Aki hétvégén négykerekűvel utazna, annak jó hírünk van! Az üzemanyagárak ezúttal kímélik majd az autósok pénztárcáját.
Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében
Egy kecskeméti lakos immáron több mint hét hónapja víz nélkül él a Tarsoly utcában található ingatlanában. Az eset érdekessége, hogy a telek vízórája nem a telken belül, hanem attól mintegy 60 méterre található. Az érintett hölgy és a Bácsvíz Zrt. is elmondta hírportálunknak az álláspontját.
Digitális sötétség közeleg, sok Bács-Kiskun megyei településen megszűnik minden szolgáltatás
Szeptember 19-én több órás teljes szolgáltatáskiesésre kell számítani a Tarr Kft. ügyfeleinek. A tervezett üzemszünet sok Bács-Kiskun vármegyei települést érint.
Átadták a közel egymilliárdos öntözésfejlesztési beruházást Fajsz határában
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a 2021-ben 38 gazdálkodó összefogásával, az országban az első között alakult Kalocsa Térségi Öntözési Közösség Észak és Dél Kft. A fajszi határban szeptember 12-én délelőtt ünnepélyesen átadták a magyar kormány támogatásával megvalósult öntözésfejlesztési beruházást.
Újabb csapás az állattartókra, ismét megjelent a kéknyelv Magyarországon
A fertőző állatbetegségek nem alszanak és újra a hazai haszonállatokat fenyegetik. A ragadós száj- és körömfájás elmúltával a kéknyelv-betegség terjed.
Új L-39NG repülőgépek érkeztek Kecskemétre, így újul meg a magyar vadászpilóta-képzés
Újabb repülőgépekkel bővült a kecskeméti légibázis flottája. Az L-39NG típusú kiképzőgépek a magyar pilótaképzés megújulásában kapnak fontos szerepet.