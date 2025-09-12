szeptember 12., péntek

Összefoglaló

Brutális gyilkosság Tiszakécskén, szolgálati kutya szagolta ki a több milliós szállítmányt

Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy gyilkosság áldozata lett az eltűntként keresett férfi, hatalmas mennyiségű illegális cigarettát próbált átcsempészni Magyarországon egy lengyel furgon sofőrje, illetve beszámoltunk egy újabb fertőző állatbetegség megjelenéséről.

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között a tiszakécskei gyilkosság részleteiről, egy kecskeméti csőtörési botrányról, illetve egy egymilliárdos öntözésfejlesztési beruházás átadásáról.

Gyilkosság áldozata lett, tiszakécskei férfi,
Gyilkosság áldozata lett a tiszakécskei férfi
Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra

Várandósága kezdeti szakaszán akut T-sejtes leukémiát diagnosztizáltak a fiatal nőnél. Kocsi Krisztina élete legnagyobb küzdelmében irányított véradással segíthetünk.

Gyilkosság áldozata lett az eltűntként keresett férfi, szörnyű részletek derültek ki

Borzalmas részletek láttak napvilágot egy eltűnés ügyében. Gyilkosság áldozatává vált a férfi.

Menü helyett csempészcigi, Roxi kutya kiszagolta a 4 milliós szállítmányt

Csaknem 1600 doboz illegális cigarettát próbált átcsempészni Magyarországon egy lengyel furgon sofőrje. Roxi, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NA) szolgálati kutyája azonban kiszimatolta a trükköt.

Pamkutya végre élőben! 15 év után jön az első nagykoncert

Várva-várt koncert az MVM Dome-ban. Pamkutya YouTube-sztárt 15 év után végre élőben láthatja a közönség, hazánk egyik legnagyobb színpadán adnak koncertet.

Kivégezte anyósa élettársát a tiszakécskei férfi, egy darabig hihette, hogy megússza

A pénteki sajtótájékoztatón egy eddig ismeretlen ügy részleteit ismertette a rendőrség. A tiszakécskei gyilkosságról a bűnügyi osztályvezető számolt be.

Örömteli fordulat a kutakon, ez vár az autósokra hétvégén

Aki hétvégén négykerekűvel utazna, annak jó hírünk van! Az üzemanyagárak ezúttal kímélik majd az autósok pénztárcáját.

Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében

Egy kecskeméti lakos immáron több mint hét hónapja víz nélkül él a Tarsoly utcában található ingatlanában. Az eset érdekessége, hogy a telek vízórája nem a telken belül, hanem attól mintegy 60 méterre található. Az érintett hölgy és a Bácsvíz Zrt. is elmondta hírportálunknak az álláspontját.

Digitális sötétség közeleg, sok Bács-Kiskun megyei településen megszűnik minden szolgáltatás

Szeptember 19-én több órás teljes szolgáltatáskiesésre kell számítani a Tarr Kft. ügyfeleinek. A tervezett üzemszünet sok Bács-Kiskun vármegyei települést érint.

Átadták a közel egymilliárdos öntözésfejlesztési beruházást Fajsz határában

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a 2021-ben 38 gazdálkodó összefogásával, az országban az első között alakult Kalocsa Térségi Öntözési Közösség Észak és Dél Kft. A fajszi határban szeptember 12-én délelőtt ünnepélyesen átadták a magyar kormány támogatásával megvalósult öntözésfejlesztési beruházást.

Újabb csapás az állattartókra, ismét megjelent a kéknyelv Magyarországon

A fertőző állatbetegségek nem alszanak és újra a hazai haszonállatokat fenyegetik. A ragadós száj- és körömfájás elmúltával a kéknyelv-betegség terjed.

Új L-39NG repülőgépek érkeztek Kecskemétre, így újul meg a magyar vadászpilóta-képzés

Újabb repülőgépekkel bővült a kecskeméti légibázis flottája. Az L-39NG típusú kiképzőgépek a magyar pilótaképzés megújulásában kapnak fontos szerepet.

 

 

