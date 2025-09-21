szeptember 21., vasárnap

Családalapítás

Nem csak a gyermekeket emelték a magasba, a jövő is szárnyra kapott Kelebián – képekkel, videóval

Sokadik alkalommal rendezték meg a Gyerekeket a magasba! elnevezésű eseményt az Ott-Hon a Teleházban Program keretében Kelebián. Feldíszített kerékpáros és jelmezes felvonulás vezette fel a Gyerekeket a magasba! családi napot, ahol gyermekműsorok és táncház is várta a résztvevőket.

Pozsgai Ákos

A Gyereket a magasba! a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kezdeményezése, amelynek célja felhívni a figyelmet a tudatos családalapítás, a gyerekvállalás fontosságára és a családi élet örömeire. A résztvevők gyerekeket emelnek a magasba, szimbolizálva, hogy a gyermek a legnagyobb érték és a boldogság forrása. A gyerekeket a magasba kezdeményezést a Kulturális és Innovációs Minisztérium is támogatja.

Fotó: Pozsgai Ákos

Nő a gyermekvállalási kedv

Maczkó József, Kelebia polgármestere is köszöntötte az esemény résztvevőit, aki szerint óriási jelentősége van annak, hogy egy településen milyen arányú a gyermekvállalás. – Kelebián büszkélkedhetünk azzal, hogy nő a gyermekvállalási kedv, hiszen a már meglévő mellett most nyílt meg a második mini bölcsőde, ami azt mutatja, hogy a faluban a fiatal családok számára fontos a gyermekvállalás – mondta a település vezetője. Kiemelte, hogy az Ott-Hon a Teleházban program keretén belül szervezték a Gyermeket a magasba! családi napot. Az Ott-Hon a Teleházban a Kelebiai Önkormányzat családtámogatási programja, ami közösségépítést szolgálja, és elsősorban a családok számára szerveznek rendezvényeket.

Az idei Gyerekeket a magasba! eseményre is sokan jöttek el, a résztvevő családok a Polgármesteri Hivatal előtti téren gyülekeztek, ahonnan a feldíszített kerékpárokkal és jelmezes öltözetbe bújt gyerekekkel együtt vonultak a Művelődési Ház mögötti rendezvénytérre, ahol a polgármesteri köszöntő után Burányi Roland atya megáldotta a családokat.

Fotók: Pozsgai Ákos

A Peter & Pan együttes gyermekműsora szórakoztatta a családokat, majd az Így tedd rá! mozgalom keretében Szekeres Csilla néptánc oktató táncháza várta a gyerekeket, ahol a közös tánc mellett népi mondókákat is tanultak.

 

