Elindult a Gyalogbusz program, így segítik a gyerekek biztonságos közlekedését

Az iskolakezdés első napjaiban a belvárosi intézmények környékén találkozhattak a szülők a Gyalogbusz program népszerűsítőivel. A CédrusNet Kecskemét munkatársai és a leendő „járatvezetők” szórólapokat osztottak, valamint beszélgettek a munkába igyekvő szülőkkel, hogy bemutassák a kezdeményezést.

Kecskeméten elindult a Gyalogbusz program, amelynek célja, hogy a gyerekek biztonságosan és közösségben juthassanak el az iskolába

Forrás: CédrusNet Kecskemét

Mi is az a Gyalogbusz?

A program lényege, hogy önkéntes felnőttek – úgynevezett „járatvezetők” – a kijelölt útvonalakon, meghatározott időpontokban gyalogosan kísérik az iskolába a gyerekeket. A kezdeményezés célja, hogy a kicsik biztonságosan, közösségben, friss levegőn juthassanak el az iskolába, miközben a szülők is nyugodtabban indíthatják a napjukat.

Szülői visszajelzés

A program bemutatásakor a szervezők nemcsak ismertették a részleteket, hanem a szülők véleményét és észrevételeit is gyűjtötték. Mint elmondták, nagy volt az érdeklődés és támogató fogadtatás, sok szülő nyitottan állt a kezdeményezéshez, és többen kérdésekkel fordultak a szervezőkhöz.

Még lehet regisztrálni a CédrusNet Kecskemét kezdeményezésére

A Gyalogbuszhoz folyamatosan várják a jelentkezőket, mind a gyerekek, mind az önkéntes járatvezetők részéről. A szervezők bíznak abban, hogy egyre több kecskeméti család csatlakozik, hiszen a közösségi séta nemcsak biztonságosabb, hanem környezetbarát alternatívát is kínál az autós iskolába járással szemben.

A Gyalogbusz programról itt írtunk részletesebben.