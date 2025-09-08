szeptember 8., hétfő

Újraindul a környezetbarát gyalogbusz, várják a családok jelentkezését

Címkék#baon podcast#gyalogbusz program#közlekedés

Cél az autós forgalom csökkentése. Az iskolakezdés után újraéled a gyalogbusz program Kecskeméten, mely öt belvárosi iskolát érint reggelente. A részletekről Molnár Szilárd, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Sebestyén Hajnalka

Májusban kísérleti jelleggel indult el a gyalogbusz program, melynek keretében a gyermekek biztonságosan, egészségesen és környezetbarát módon, gyalog jutnak el az iskolába szervezett keretek között.

gyalogbusz Kecskeméten, öt belvárosi iskolával,
A gyalogbusz járat öt iskolát érint Kecskeméten
Forrás: Gyalogbusz Kecskemét Facebook-oldala

Hírös Nagyik a gyalogbusz vezetői

Molnár Szilárd elmondta: Európa több városában már működik a gyalogbusz program, melynek célja a reggeli csúcsforgalom csökkentése. Oly módon, hogy a túlterhelt területeken kívül, Kecskemét esetében a Nagykörút környékén kialakítanak olyan gyalogbusz-megállókat, ahol a szülők a gyerekeket kitehetik, nem kell a belvárosban lévő iskoláig vinni őket autóval, kerülve a dugót.

A gyalogbusz-megállóban kiszállnak a gyerekek, képzett Hírös Nagyik fogadják őket, majd a továbbiakban buszvezetőkké válva vezetik a gyalogbusz járatot. Körülbelül 8–10 gyermeket jelent egy-egy csapat, akik közösen mennek együtt a belvárosi iskolák felé. 

Három gyalogbusz találkozási pontot alakítottak ki 

A gyalogbusz-járatnak van megállója, van menetrendje, van útvonala, ráadásul a csatlakozó gyerekek élesben ismerhetik meg a közlekedést, a KRESZ-tudásukat bővíthetik. Kapnak gyalogbusz feliratú láthatósági mellényt is, a biztonságos közlekedés jegyében.

Ebben a tanévben három találkozási pontot alakítottak ki. Az egyik a Katona gimivel szemben a Rózsakertnél van, mely egy esőbeállós gyalogbusz-megálló. A másik a Noszlopy Parknál, a harmadik a Budai kapunál, a benzinkútnál van. Tervben van az is, hogy a nehéz iskolatáskákat egy kis kocsival húzhatnák maguk után.

Öt iskola érhető el gyalogbusszal

A gyalogbusz program öt belvárosi iskolát érint: a Zrínyit, a Refit, a Magyar Ilonát, a Rákóczit és a Piarista iskolát. Továbbra is várják a családok jelentkezését, akik ezen iskolákba gyalogbusszal szívesen elengednék a gyermekeiket reggelente, hétköznap. Elsősorban alsó tagozatos tanulóknak szól a program, de még az ötödikesek is részt vehetnek benne. A séták jellemzően 10–12 percesek.

Bővebb információ a cedrusnetkecskemet.hu oldalon is megtalálható. 

 

