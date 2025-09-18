szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyűjtés

1 órája

Meglepő igazságot árult el a szakértő, a közkedvelt gomba is lehet mérgező

Címkék#szakértő#gombaszezon#gomba

Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően végre megkezdődött az őszi gombaszezon. A piacokon már kapható például a déli tőkegomba és a sárga gévagomba, de az erdők-mezők is egyre több gombával kecsegtetnek. A gombagyűjtéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Sebestyén Zoltán gomba-szakellenőrt kérdeztük, hogy biztonságos legyen az őszi gombaszezon.

Vajda Piroska

Bár az idei nyár szárazsága nem kedvezett a gombák fejlődésének, a szeptemberi esőzések és az enyhe, párás időjárás jó hatással volt a gombatermésre, végre elindult az őszi gombaszezon. Sebestyén Zoltán szerint most már érdemes elindulni az erdőbe: „Aki kedvet érez, bátran vágjon neki – a gombaszedés nemcsak hasznos, de kellemes kikapcsolódás is lehet az egész család számára.”

a gombaszezon elindulásával Sebestyén Zoltán gomba-szakellenőr adott tanácsokat
Elindult a gombaszezon és egyre többen keresik fel a gomba-szakellenőrt, Sebestyén Zoltánt a félegyházi piacon
Fotó: Vajda Piroska

Mindig vizsgáltassuk meg!

Az egyik legfontosabb szabály: a gyűjtött gombát mindig ellenőriztessük szakemberrel, mielőtt elfogyasztanánk! A kiskunfélegyházi piacon Sebestyén Zoltán kedden, pénteken és vasárnap reggel 6 és 8 óra között díjmentesen bevizsgálja a hozzá elvitt gombát.

A szakellenőr külön hangsúlyozta, hogy a mobiltelefonos gombafelismerő alkalmazások használata nem megbízható. Elmondása szerint egyik ismerőse ugyanazt a gombát ötféleképpen fotózta le, az applikáció pedig ötféle eredményt adott – köztük mérgezőt is. 

„Ekkora kockázatot senki ne vállaljon, hiszen a tévedés akár végzetes is lehet” – figyelmeztet Sebestyén.

Gombaszedési alapszabályok

Csak azt a gombát szedjük le, amit biztosan ismerünk. Ha bizonytalanok vagyunk egy faj beazonosításában, azt gyűjtsük külön, különösen ügyelve arra, hogy ne keveredjen a többi, ehető gombával. Ha ugyanis egyetlen mérgező darab kerül a többi közé, az egész gyűjtés mehet a kukába.

A leszedett gombát kosárba vagy papírdobozba gyűjtsük, ne műanyag zacskóba! A nejlonban a gomba nem szellőzik, gyorsabban romlik, ráadásul könnyen összetörik.

A gombát tönkjével együtt szedjük ki, mert csak így tudja a szakellenőr teljes bizonyossággal beazonosítani.

Ezek a leggyakoribb őszi gombák

A szezonban jelenleg leggyakoribb a déli tőkegomba, amelyet leginkább nyárfatuskókon találhatunk meg, és egészen a fagyok beálltáig szedhető. A sárga gévagomba főként ártéri fákon – fűzfán, akácon – nő, de időnként gyümölcsfák törzsén is előfordul.

Nagyon elterjedt ilyenkor a tarlógomba is, amelyet útszéleken, erdőszéleken, mezőkön lehet fellelni. Fontos azonban óvatosnak lenni vele, mivel könnyen összetéveszthető a halálosan mérgező fehér galócával!

A többi, jellemzően ősszel előforduló fajta közé tartozik:

  • Laskagomba – egyelőre csak kevés jelent meg belőle,
  • Szemcsésnyelű fenyőtinóru és nyárfa érdestinóru – ezek szeptember közepétől gyakoribbak,
  • Fenyőpereszke, lilatönkű pereszke, ízletes rizike – október körül indul ezek fő szezonja,
  • Szegfűgomba és csiperkefélék – a rétek, gyepek kedvelt gombái.

Fontos tudni, hogy a csiperke sem mindig biztonságos: vannak mérgező változatai is. Ha a tönk alja sárgul, és kellemetlen szaga van, akkor az nagy valószínűséggel mérgező példány!

Sebestyén Zoltán gombaszakértő mutatja, hogyan vizsgálja meg a gombákat
Sebestyén Zoltán közel 500 gombafajt ismer
Fotó: Vajda Piroska

Védett gombák, szabályok, mennyiségi korlátok

Hazánkban 74 gombafaj tartozik az ehető és árusítható kategóriába – ezekről hivatalos lista is elérhető. Sebestyén Zoltán közel 500 gombafajt ismer, de figyelmeztet: sok gomba bár ehető lenne, mégis védett, ezért gyűjtésük tilos

Ilyen például a térségünkben is előforduló éger tinóru, amely természetvédelmi oltalom alatt áll a ritkasága és termőhelyeinek csökkenése miatt. A védett fajok gyűjtése komoly bírsággal járhat.

Állami erdőkben naponta legfeljebb 2 kilogramm gomba gyűjthető személyenként, magánerdőben pedig kizárólag a tulajdonos engedélyével szabad szedni.

Nálunk kevésbé elterjedt a hagyomány

Sebestyén Zoltán arról is beszélt, hogy térségünkben a gombagyűjtés nem örvend akkora népszerűségnek, mint például a hegyvidéki területeken. 

„Ott generációkon keresztül öröklődik a tudás, az emberek jobban ismerik a gombákat és bátrabban járják az erdőt” – mondja.

Gombaszezon: nemcsak finom, de egészséges is

Végezetül a szakember mindenkit arra biztat, hogy építse be gyakrabban az étrendjébe a gombát. A legtöbb ehető gombafaj magas tápértékű, immunerősítő, és számos gyógyhatással is bír. Ugyanakkor kisbabáknak, kisgyerekeknek és idősebbeknek csak óvatosan adjuk, mert a gomba a nehezen emészthető ételek közé tartozik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu