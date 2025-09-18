Meglepő igazságot árult el a szakértő, a közkedvelt gomba is lehet mérgező

Bár az idei nyár szárazsága nem kedvezett a gombák fejlődésének, a szeptemberi esőzések és az enyhe, párás időjárás jó hatással volt a gombatermésre, végre elindult az őszi gombaszezon. Sebestyén Zoltán szerint most már érdemes elindulni az erdőbe: „Aki kedvet érez, bátran vágjon neki – a gombaszedés nemcsak hasznos, de kellemes kikapcsolódás is lehet az egész család számára.”

Elindult a gombaszezon és egyre többen keresik fel a gomba-szakellenőrt, Sebestyén Zoltánt a félegyházi piacon

Fotó: Vajda Piroska

Mindig vizsgáltassuk meg!

Az egyik legfontosabb szabály: a gyűjtött gombát mindig ellenőriztessük szakemberrel, mielőtt elfogyasztanánk! A kiskunfélegyházi piacon Sebestyén Zoltán kedden, pénteken és vasárnap reggel 6 és 8 óra között díjmentesen bevizsgálja a hozzá elvitt gombát.

A szakellenőr külön hangsúlyozta, hogy a mobiltelefonos gombafelismerő alkalmazások használata nem megbízható. Elmondása szerint egyik ismerőse ugyanazt a gombát ötféleképpen fotózta le, az applikáció pedig ötféle eredményt adott – köztük mérgezőt is.

„Ekkora kockázatot senki ne vállaljon, hiszen a tévedés akár végzetes is lehet” – figyelmeztet Sebestyén.

Gombaszedési alapszabályok

Csak azt a gombát szedjük le, amit biztosan ismerünk. Ha bizonytalanok vagyunk egy faj beazonosításában, azt gyűjtsük külön, különösen ügyelve arra, hogy ne keveredjen a többi, ehető gombával. Ha ugyanis egyetlen mérgező darab kerül a többi közé, az egész gyűjtés mehet a kukába.

A leszedett gombát kosárba vagy papírdobozba gyűjtsük, ne műanyag zacskóba! A nejlonban a gomba nem szellőzik, gyorsabban romlik, ráadásul könnyen összetörik.

A gombát tönkjével együtt szedjük ki, mert csak így tudja a szakellenőr teljes bizonyossággal beazonosítani.

Ezek a leggyakoribb őszi gombák

A szezonban jelenleg leggyakoribb a déli tőkegomba, amelyet leginkább nyárfatuskókon találhatunk meg, és egészen a fagyok beálltáig szedhető. A sárga gévagomba főként ártéri fákon – fűzfán, akácon – nő, de időnként gyümölcsfák törzsén is előfordul.

Nagyon elterjedt ilyenkor a tarlógomba is, amelyet útszéleken, erdőszéleken, mezőkön lehet fellelni. Fontos azonban óvatosnak lenni vele, mivel könnyen összetéveszthető a halálosan mérgező fehér galócával!