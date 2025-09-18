1 órája
Meglepő igazságot árult el a szakértő, a közkedvelt gomba is lehet mérgező
Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően végre megkezdődött az őszi gombaszezon. A piacokon már kapható például a déli tőkegomba és a sárga gévagomba, de az erdők-mezők is egyre több gombával kecsegtetnek. A gombagyűjtéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Sebestyén Zoltán gomba-szakellenőrt kérdeztük, hogy biztonságos legyen az őszi gombaszezon.
Bár az idei nyár szárazsága nem kedvezett a gombák fejlődésének, a szeptemberi esőzések és az enyhe, párás időjárás jó hatással volt a gombatermésre, végre elindult az őszi gombaszezon. Sebestyén Zoltán szerint most már érdemes elindulni az erdőbe: „Aki kedvet érez, bátran vágjon neki – a gombaszedés nemcsak hasznos, de kellemes kikapcsolódás is lehet az egész család számára.”
Mindig vizsgáltassuk meg!
Az egyik legfontosabb szabály: a gyűjtött gombát mindig ellenőriztessük szakemberrel, mielőtt elfogyasztanánk! A kiskunfélegyházi piacon Sebestyén Zoltán kedden, pénteken és vasárnap reggel 6 és 8 óra között díjmentesen bevizsgálja a hozzá elvitt gombát.
A szakellenőr külön hangsúlyozta, hogy a mobiltelefonos gombafelismerő alkalmazások használata nem megbízható. Elmondása szerint egyik ismerőse ugyanazt a gombát ötféleképpen fotózta le, az applikáció pedig ötféle eredményt adott – köztük mérgezőt is.
„Ekkora kockázatot senki ne vállaljon, hiszen a tévedés akár végzetes is lehet” – figyelmeztet Sebestyén.
Gombaszedési alapszabályok
Csak azt a gombát szedjük le, amit biztosan ismerünk. Ha bizonytalanok vagyunk egy faj beazonosításában, azt gyűjtsük külön, különösen ügyelve arra, hogy ne keveredjen a többi, ehető gombával. Ha ugyanis egyetlen mérgező darab kerül a többi közé, az egész gyűjtés mehet a kukába.
A leszedett gombát kosárba vagy papírdobozba gyűjtsük, ne műanyag zacskóba! A nejlonban a gomba nem szellőzik, gyorsabban romlik, ráadásul könnyen összetörik.
A gombát tönkjével együtt szedjük ki, mert csak így tudja a szakellenőr teljes bizonyossággal beazonosítani.
Ezek a leggyakoribb őszi gombák
A szezonban jelenleg leggyakoribb a déli tőkegomba, amelyet leginkább nyárfatuskókon találhatunk meg, és egészen a fagyok beálltáig szedhető. A sárga gévagomba főként ártéri fákon – fűzfán, akácon – nő, de időnként gyümölcsfák törzsén is előfordul.
Nagyon elterjedt ilyenkor a tarlógomba is, amelyet útszéleken, erdőszéleken, mezőkön lehet fellelni. Fontos azonban óvatosnak lenni vele, mivel könnyen összetéveszthető a halálosan mérgező fehér galócával!
A többi, jellemzően ősszel előforduló fajta közé tartozik:
- Laskagomba – egyelőre csak kevés jelent meg belőle,
- Szemcsésnyelű fenyőtinóru és nyárfa érdestinóru – ezek szeptember közepétől gyakoribbak,
- Fenyőpereszke, lilatönkű pereszke, ízletes rizike – október körül indul ezek fő szezonja,
- Szegfűgomba és csiperkefélék – a rétek, gyepek kedvelt gombái.
Fontos tudni, hogy a csiperke sem mindig biztonságos: vannak mérgező változatai is. Ha a tönk alja sárgul, és kellemetlen szaga van, akkor az nagy valószínűséggel mérgező példány!
Védett gombák, szabályok, mennyiségi korlátok
Hazánkban 74 gombafaj tartozik az ehető és árusítható kategóriába – ezekről hivatalos lista is elérhető. Sebestyén Zoltán közel 500 gombafajt ismer, de figyelmeztet: sok gomba bár ehető lenne, mégis védett, ezért gyűjtésük tilos.
Ilyen például a térségünkben is előforduló éger tinóru, amely természetvédelmi oltalom alatt áll a ritkasága és termőhelyeinek csökkenése miatt. A védett fajok gyűjtése komoly bírsággal járhat.
Állami erdőkben naponta legfeljebb 2 kilogramm gomba gyűjthető személyenként, magánerdőben pedig kizárólag a tulajdonos engedélyével szabad szedni.
Nálunk kevésbé elterjedt a hagyomány
Sebestyén Zoltán arról is beszélt, hogy térségünkben a gombagyűjtés nem örvend akkora népszerűségnek, mint például a hegyvidéki területeken.
„Ott generációkon keresztül öröklődik a tudás, az emberek jobban ismerik a gombákat és bátrabban járják az erdőt” – mondja.
Gombaszezon: nemcsak finom, de egészséges is
Végezetül a szakember mindenkit arra biztat, hogy építse be gyakrabban az étrendjébe a gombát. A legtöbb ehető gombafaj magas tápértékű, immunerősítő, és számos gyógyhatással is bír. Ugyanakkor kisbabáknak, kisgyerekeknek és idősebbeknek csak óvatosan adjuk, mert a gomba a nehezen emészthető ételek közé tartozik.
Kecskemét is beszáll a nagy pizzás buliba, jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája!