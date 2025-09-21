szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

1 órája

Több mint háromezren buliztak a Karthago koncertjére Kalocsán – galériával

Címkék#koncert#Karthago#gasztrofesztivál#paprika

Hétvégén tartották Kalocsa legnagyobb őszi eseményét. A gasztrofesztiválon főzőverseny, színpadi programok és Karthago koncert várta a látogatókat.

Zsiga Ferenc

Mint arról beszámoltunk korábban pénteken paprikafutással indult a a város legnagyobb gasztronómiai eseménye. Közel ötszázan álltak rajthoz. A szombat a Kalocsai Paprika- és Gasztrofesztivál egyik leginkább várt eseményével, a Kalocsa Aranya névre keresztelt főzőversennyel indult.

kalocsai gasztrofesztivál
A gasztrofesztiválon főzőverseny, színpadi programok és Karthago koncert is várta a látogatókat
Fotó: Zsiga Ferenc

A főzőverseny legjobbjai

Az ország több pontjáról, de leginkább a Kalocsa környéki településekről érkeztek főzőcsapatok. A 2025. évi Kalocsa Aranya Főzőverseny első helyezettjének kijáró, 100 ezer forint értékű díjat a kalocsai székhelyű Eccofood cég csapata érdemelte ki. A képzeletbeli dobogó második fokára a Cigány Szív Egyesület csapata léphetett fel. Harmadik helyezett lett a Bányais Paprikások csapata.

A Paprika- és Gasztrofesztivál zárókoncertje ezreket vonzott

A Gasztroudvar színpadán szombat délelőtt Molnár Orsi gyermekműsora, Felnagy-Varga Nóra és Kovács Zoltán, a Bartal és csapai duó, Nagy Imi és Szarka duó, a Fanti DJ set előadása szórakoztatta a jelenlévőket.

Ezekkel szinte egy időben, a Szabadtéri nagyszínpadon zajlott a G-Flow Dance Shool bemutatója, a székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar koncertje, majd a város és környékének tánccsoportjainak folklórbemutatója. Később Orsovai Reni és a Nene lépett színpadra.

Este fél kilencre már zsúfolásig megteltek az Érsekkert körüli parkolók, a becslések szerint legalább 3500-an voltak kíváncsiak a 21 órakor kezdődő Karthago nagykoncertre. A zenekar generációkon átívelő népszerűségét azáltal is szinte tapintani lehetett, hogy a nagypapák, nagymamák serdülőkorban lévő unokáikkal együtt élvezték a dalokat, a szóló kiállásokat.

A Karthago koncertje után Sláger Party vette kezdetét DJ Jonácsik Balázzsal.

A Karthago koncertezett Kalocsán

Fotók: Zsiga Ferenc

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu