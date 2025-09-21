Több mint háromezren buliztak a Karthago koncertjére Kalocsán – galériával

Mint arról beszámoltunk korábban pénteken paprikafutással indult a a város legnagyobb gasztronómiai eseménye. Közel ötszázan álltak rajthoz. A szombat a Kalocsai Paprika- és Gasztrofesztivál egyik leginkább várt eseményével, a Kalocsa Aranya névre keresztelt főzőversennyel indult.

A gasztrofesztiválon főzőverseny, színpadi programok és Karthago koncert is várta a látogatókat

Fotó: Zsiga Ferenc

A főzőverseny legjobbjai

Az ország több pontjáról, de leginkább a Kalocsa környéki településekről érkeztek főzőcsapatok. A 2025. évi Kalocsa Aranya Főzőverseny első helyezettjének kijáró, 100 ezer forint értékű díjat a kalocsai székhelyű Eccofood cég csapata érdemelte ki. A képzeletbeli dobogó második fokára a Cigány Szív Egyesület csapata léphetett fel. Harmadik helyezett lett a Bányais Paprikások csapata.

A Paprika- és Gasztrofesztivál zárókoncertje ezreket vonzott

A Gasztroudvar színpadán szombat délelőtt Molnár Orsi gyermekműsora, Felnagy-Varga Nóra és Kovács Zoltán, a Bartal és csapai duó, Nagy Imi és Szarka duó, a Fanti DJ set előadása szórakoztatta a jelenlévőket.

Ezekkel szinte egy időben, a Szabadtéri nagyszínpadon zajlott a G-Flow Dance Shool bemutatója, a székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar koncertje, majd a város és környékének tánccsoportjainak folklórbemutatója. Később Orsovai Reni és a Nene lépett színpadra.

Este fél kilencre már zsúfolásig megteltek az Érsekkert körüli parkolók, a becslések szerint legalább 3500-an voltak kíváncsiak a 21 órakor kezdődő Karthago nagykoncertre. A zenekar generációkon átívelő népszerűségét azáltal is szinte tapintani lehetett, hogy a nagypapák, nagymamák serdülőkorban lévő unokáikkal együtt élvezték a dalokat, a szóló kiállásokat.

A Karthago koncertje után Sláger Party vette kezdetét DJ Jonácsik Balázzsal.