Fűtési szezon előtt kötelező: így védekezzünk a szén-monoxid-mérgezés és a lakástűz ellen

A biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök, jellemzően lánggal működő berendezések meghibásodása lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet – hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

A fűtési szezon előtt érdemes szakembert hívni

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Milyen gyakran kell szakembert hívni?

Fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni – mondja Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Hozzátette: a fűtési szezon közeledtével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni.

Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszközt szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel

– emelte ki a szóvivő.

Így lehet időpontot foglalni az ingyenes kéményellenőrzésre

A Katasztrófavédelem tájékoztatójából az is kiderül, hogy a társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonon a 1818-as számot kell hívni, a telefonos menüben pedig az 1-es, 9-es majd 1-es gombot kell megnyomni. Online a Katasztrófavédelem oldalán, az online ügyintézés, időpontfoglalás menüponton lehet időpontot foglalni.

Fűtési szezon: hogyan tároljuk biztonságosan a tüzelőt?

Mukics Dániel emlékeztetett, a fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is.

„A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni” – hívta fel a figyelmet.