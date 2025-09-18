szeptember 18., csütörtök

Fűtési szezon előtt kötelező: így védekezzünk a szén-monoxid-mérgezés és a lakástűz ellen

Címkék#biztonság#kéményseprő#fűtési szezon#ellenőrzés

Ahogy beköszönt a hűvös idő, mindenki a kényelmes, meleg otthonra vágyik. A fűtési szezon viszont nemcsak meghitt pillanatokat, hanem kockázatokat is magában hordoz.

Pozsgai Ákos

A biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök, jellemzően lánggal működő berendezések meghibásodása lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet – hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

fűtési szezon Bács-Kiskunban, kéményseprővel meg kell vizsgáltatni a kéményt,
A fűtési szezon előtt érdemes szakembert hívni
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Milyen gyakran kell szakembert hívni?

Fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni – mondja Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Hozzátette: a fűtési szezon közeledtével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. 

Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszközt szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel 

– emelte ki a szóvivő.

Így lehet időpontot foglalni az ingyenes kéményellenőrzésre

A Katasztrófavédelem tájékoztatójából az is kiderül, hogy a társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonon a 1818-as számot kell hívni, a telefonos menüben pedig az 1-es, 9-es majd 1-es gombot kell megnyomni. Online a Katasztrófavédelem oldalán, az online ügyintézés, időpontfoglalás menüponton lehet időpontot foglalni.

Fűtési szezon: hogyan tároljuk biztonságosan a tüzelőt?

Mukics Dániel emlékeztetett, a fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. 

„A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni” – hívta fel a figyelmet.

A fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat. A tüzelőberendezés elé szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

Milyen tüzelőanyaggal fűtsünk – és mivel ne?

A tüzelőanyag megválasztásánál is körültekintően kell eljárni. 

Ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott, kezelt fával. Ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben és gátolja a füstgáz távozását. A lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad 

– tette hozzá Mukics Dániel.

A szakember szerint a nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetébe célszerű szén-monoxid-érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.

 

