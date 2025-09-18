2 órája
Fűtési szezon előtt kötelező: így védekezzünk a szén-monoxid-mérgezés és a lakástűz ellen
Ahogy beköszönt a hűvös idő, mindenki a kényelmes, meleg otthonra vágyik. A fűtési szezon viszont nemcsak meghitt pillanatokat, hanem kockázatokat is magában hordoz.
A biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök, jellemzően lánggal működő berendezések meghibásodása lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet – hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.
Milyen gyakran kell szakembert hívni?
Fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni – mondja Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
Hozzátette: a fűtési szezon közeledtével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni.
Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszközt szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel
– emelte ki a szóvivő.
Így lehet időpontot foglalni az ingyenes kéményellenőrzésre
A Katasztrófavédelem tájékoztatójából az is kiderül, hogy a társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonon a 1818-as számot kell hívni, a telefonos menüben pedig az 1-es, 9-es majd 1-es gombot kell megnyomni. Online a Katasztrófavédelem oldalán, az online ügyintézés, időpontfoglalás menüponton lehet időpontot foglalni.
Fűtési szezon: hogyan tároljuk biztonságosan a tüzelőt?
Mukics Dániel emlékeztetett, a fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is.
„A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni” – hívta fel a figyelmet.
A fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat. A tüzelőberendezés elé szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.
Milyen tüzelőanyaggal fűtsünk – és mivel ne?
A tüzelőanyag megválasztásánál is körültekintően kell eljárni.
Ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott, kezelt fával. Ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben és gátolja a füstgáz távozását. A lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad
– tette hozzá Mukics Dániel.
A szakember szerint a nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetébe célszerű szén-monoxid-érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.