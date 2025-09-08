szeptember 8., hétfő

Kormányrendelet

Megváltozott a fűtési szezon kezdete, nem árt felkészülni

Sokan még mindig úgy tudják, hogy a fűtési szezon október közepén indul, pedig ez már nem így van.

Bátori Attila

A szeptember kánikulával indult Bács-Kiskunban is, ennek ellenére a fűtési szezon már az ajtón kopogtat. A fűtési időszak kezdete és hossza nemcsak a komfortérzet miatt fontos. A megfelelő hőmérséklet elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez, és a fűtéssel kapcsolatos kiadások a családok havi költségvetésére is komoly hatással vannak. Emellett környezetvédelmi szempontból sem mindegy, hogy meddig tart a szezon, hiszen az energiafelhasználás jelentős része ehhez kötődik.

Miben másabb a 2025-ös fűtési szezon?

Korábban az volt a megszokott, hogy fűtési időszak október 15-én vette kezdetét, és április 15-ig tartott. Ez azonban megváltozott. Egy két évvel ezelőtt elfogadott kormányrendelet értelmében a hivatalos fűtési szezon 2025-ben szeptember 15-én kezdődik, és 2026. május 15-ig tart. 

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden lakásban automatikusan bekapcsolják a fűtést. A társasházakban és a távhőrendszereknél a szolgáltató akkor indítja el a rendszert, ha három egymást követő napon 12 Celsius-fok alá esik az átlaghőmérséklet, vagy a tartós lehűlést mutatnak az előrejelzések. 

A korábbi változtatásnak több előnye is van. Egyrészt a szolgáltatók így hamarabb megkezdhetik a karbantartási munkákat, így kisebb az esélye annak, hogy a legnagyobb hidegben hibásodjon meg a rendszer. Másrészt a rugalmasabb szabályozásnak köszönhetően a lakók nem maradnak fűtés nélkül, ha az ősz hirtelen hűvösebbre fordul – írja a szoljon.hu.

Hogyan készüljünk a fűtési szezonra?

A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes időben felkészülni a hidegebb hónapokra. Ellenőrizni kell a kazán és a radiátorok állapotát, megtisztítani a szellőzőrendszert és a kéményt, valamint gondoskodni a megfelelő hőszigetelésről. Az energiatakarékos megoldások – például termosztát vagy okosfűtési rendszer – szintén sokat segíthetnek a rezsi csökkentésében.

Bár az idei ősz még hozhat enyhébb időszakokat, szeptember közepétől hivatalosan is kezdetét veszi a fűtési szezon. A meleg otthon tehát biztosított lesz, de az, hogy mikor indul el ténylegesen a radiátorokban a keringés, továbbra is az időjárástól és a közös döntésektől függ.

 

