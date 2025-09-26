Ez a kis eszköz halálos tragédiákat előzhet meg, és az Aldiban most olcsón beszerezhető

Az év első felében majdnem kétszáz lakóépületnél keletkezett tűzhöz riasztották a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltókat. Ezek a lakástüzek több halálos áldozatot is követeltek, melyek elkerülhetőek lehettek volna füstjelző használatával.

A füstjelző segít megelőzni, hogy halálos tragédia legyen a lakástűzből.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock.com

Nőtt a halálos áldozatok száma

Idén az év első felében 185 lakástűz volt Bács-Kiskunban. Ez valamivel kevesebb, mint 2024 első felében, amikor 194 esetet regisztráltak. Sajnos idén, a január elejétől június végéig tartó időszakban négy halálos áldozatot követeltek a lakástüzek. Ezzel szemben az előző év ugyanezen időszakában nem vesztette senki életét lakástűzben. A statisztikák szerint ebben az évben 13-an sérültek meg, míg tavaly 16-an. Ezzel szemben a leégett épített terület nagysága sajnos emelkedett:

2025 első felében 3456 négyzetméter,

2024 első felében 2954 négyzetméter volt.

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, 2025 január elejétől július végéig 13 otthon vált lakhatatlanná tűz következtében, összesen 28 embernek kellett átmenetileg más helyre költöznie.

Minden napra jutott egy lakástűz

A 185 eset alapján elmondható, az év első hat hónapjában átlagosan naponta egy lakóépületnél felcsaptak a lángok. Voltak olyan napok, amikor egyáltalán nem volt lakástűz, de arra is volt példa, hogy naponta több is.

A legextrémebb eset, amikor egy nap alatt öt lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat.

Az oltási munkálatok összesen 141 órát igényeltek. A legtovább egy bajai lakóépületnél keletkezett tűz eloltása tartott: a tűzoltók február 21-én közel 7 órán keresztül küzdöttek a lángokkal.

A lakástüzekben érintett lakóépületek egyikében sem volt füstérzékelő, pedig életeket menthetett volna – emelte ki a szomorú tényt Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Hogyan segíthet a füstjelző a lakástűznél?

A halálos tragédiák elkerülhetőek füstérzékelő használatával, mert már a tűz kezdeténél megbízhatóan jelez, így van esély cselekedni, vagy az épületből kimenekülni – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.