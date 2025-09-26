1 órája
Ez a kis eszköz halálos tragédiákat előzhet meg, és az Aldiban most olcsón beszerezhető
Az utóbbi időben Bács-Kiskunban több ember is életét vesztette lakástűzben. A halálos tragédiákhoz apró figyelmetlenségek is vezethetnek, például a töltőn hagyott mobil, sütőben készülő étel vagy éppen egy égő gyertya. Az esetek többségében a baj könnyen megelőzhető lett volna, egy füstjelző készülék a tűz kezdeti szakaszában azonnal felhívta volna a figyelmet veszélyre, és lett volna esély cselekedni, kimenekülni a házból.
Az év első felében majdnem kétszáz lakóépületnél keletkezett tűzhöz riasztották a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltókat. Ezek a lakástüzek több halálos áldozatot is követeltek, melyek elkerülhetőek lehettek volna füstjelző használatával.
Nőtt a halálos áldozatok száma
Idén az év első felében 185 lakástűz volt Bács-Kiskunban. Ez valamivel kevesebb, mint 2024 első felében, amikor 194 esetet regisztráltak. Sajnos idén, a január elejétől június végéig tartó időszakban négy halálos áldozatot követeltek a lakástüzek. Ezzel szemben az előző év ugyanezen időszakában nem vesztette senki életét lakástűzben. A statisztikák szerint ebben az évben 13-an sérültek meg, míg tavaly 16-an. Ezzel szemben a leégett épített terület nagysága sajnos emelkedett:
- 2025 első felében 3456 négyzetméter,
- 2024 első felében 2954 négyzetméter volt.
Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, 2025 január elejétől július végéig 13 otthon vált lakhatatlanná tűz következtében, összesen 28 embernek kellett átmenetileg más helyre költöznie.
Minden napra jutott egy lakástűz
A 185 eset alapján elmondható, az év első hat hónapjában átlagosan naponta egy lakóépületnél felcsaptak a lángok. Voltak olyan napok, amikor egyáltalán nem volt lakástűz, de arra is volt példa, hogy naponta több is.
A legextrémebb eset, amikor egy nap alatt öt lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Az oltási munkálatok összesen 141 órát igényeltek. A legtovább egy bajai lakóépületnél keletkezett tűz eloltása tartott: a tűzoltók február 21-én közel 7 órán keresztül küzdöttek a lángokkal.
A lakástüzekben érintett lakóépületek egyikében sem volt füstérzékelő, pedig életeket menthetett volna – emelte ki a szomorú tényt Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Hogyan segíthet a füstjelző a lakástűznél?
A halálos tragédiák elkerülhetőek füstérzékelő használatával, mert már a tűz kezdeténél megbízhatóan jelez, így van esély cselekedni, vagy az épületből kimenekülni – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.
Az eszköz a füstöt ismeri fel, nem a tüzet, de a legtöbb tűz első jele a füst, amit a modern füstérzékelők már kis mennyiségben is érzékelni tudnak. A készülék hangos riasztással jelez, amit alvás közben vagy akár a lakás távolabbi pontján is hallani lehet.
Hol lehet füstjelző készüléket venni?
A füstérzékelők kínálata széles. Az interneten és fizikai boltokban egyaránt lehet ilyen készülékeket vásárolni. A fűtési szezon indulásával és a téli időszak közeledtével számos üzlet kínálatába bekerülnek ezek az eszközök. Jó példa erre az Aldi, ahol szeptember 25-től a készlet erejéig 3.499 forintért lehet beszerezni a Workzone füstjelzőt, ami
- 10 éves élettartamú elemmel működik,
- vezeték nélküli,
- jelez, ha az elem merül,
- tesztfunkció van benne,
- körülbelül 10 cm átmérőjű.
A készülékre három év garanciát is vállalnak.
