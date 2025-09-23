Sok a félreértés a fúrt kutak engedélye körül, itt vannak a szabályok érthetően

A legtöbben nem tudják, de ha a kút évi vízfelhasználása nem haladja meg az 500 köbmétert, és csak a háztartás vízigényét szolgálja, általában nincs szükség engedélyre. A bejelentés és az engedélyeztetés viszont nem csak a felhasználáson múlik, számít a fúrt kút mélysége és az ingatlan elhelyezkedése is.

A fúrt kút létesítése nem minden esetben engedélyköteles, de van, amikor igen

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mit kell tudni a fúrt kút kapcsán?

A Kecskeméti Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a következő paramétereket, adatokat kell tudni fúrt kút létesítése előtt vagy után:

Mikor létesült a fúrt kút? Itt a 2024. január 1-jei dátum a meghatározó, mert az ezt megelőző és az ezt követő időpontok között lehet eltérés.

Számít a méret is: nem mindegy, hogy fúrt kút mélysége meghaladja-e az 50 métert, vagy nem.

Emellett még tudni kell, hogy kockázatos, vagy kockázatmentes területen áll-e ingatlanunk, ahol a fúrt kutat létesíteni akarjuk.

Ez utóbbit a vízkészletvédelmi országtérkép segít eldönteni, amely IDE kattintva elérhető. Érdemes böngészni ezt a térképet, mert bár hazánk csupán 12 százaléka számít vízkészletvédelmi szempontból kockázatosnak, de több Bács-Kiskun vármegyei település is érintett. Kecskeméten például a Petőfiváros, Szeleifalu, Alsószéktó és Felsőszéktó is kockázatos terület, ahogyan többek között Kerekegyháza, Lajosmizse, Kiskőrös, Soltvadkert, Kiskunhalas vagy Jakabszállás egy része is.

Szabályok háztartási célú fúrt kút létesítésére, használatára:

2024. január 1. előtt létesített fúrt kút esetében, amely kockázatmentes területen van (hazánk 88 százaléka ilyen):

50 métert meg nem haladó talpmélység (első vízzáró réteget el nem érő): nem kell bejelenteni és nem kell vízjogi engedély

50 métert meghaladó talpmélység: vízjogi engedélyt kell kérni a területileg illetékes Kormányhivataltól.

2024. január 1. után létesített fúrt kút esetében, amely kockázatmentes területen van:

50 métert meg nem haladó talpmélység: nem kell bejelenteni

50 métert meghaladó talpmélység: vízjogi engedélyt kell kérni a területileg illetékes Kormányhivataltól.

2024. január 1. előtt létesített fúrt kút esetében, amely kockázatos területen van (hazánk 12 százaléka ilyen):

50 métert meg nem haladó talpmélység (első vízzáró réteget el nem érő): nem kell bejelenteni és nem kell vízjogi engedély

50 métert meghaladó talpmélység: vízjogi engedélyt kell kérni a területileg illetékes Kormányhivataltól.

2024. január 1. után létesített fúrt kút esetében, amely kockázatos területen van:

50 métert meg nem haladó talpmélység: előzetesen be kell jelenteni a területileg illetékes Kormányhivatalhoz

50 métert meghaladó talpmélység: vízjogi engedélyt kell kéri a területileg illetékes Kormányhivataltól.

Figyelem! Kecskeméten nem a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal az illetékes. A Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatás-szervezési és Környezetvédelmi Osztály vezetője, dr. Orbán Csaba hírportálunknak elmondta, tekintettel arra, hogy a kutak létesítésével, fennmaradásával és megszüntetésével kapcsolatos eljárások 2025. július 25-től már nem jegyzői hatáskörbe tartoznak, Kecskemét területén az eljáró területi vízügyi hatóság a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya.