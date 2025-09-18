szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bács-Kiskun

1 órája

Retteghetnek a fügetulajdonosok, itt az új kártevő, ami belülről falja fel a gyümölcsöt

Címkék#füge#fügelégy#kártevő

Újabb kártevő a kertben. Igazán szerencsés, akinek nem támadta meg a fügéjét még a fekete fügelégy. Sajnos már hazánkban is egyre többen észlelik a károkozót az ízletes gyümölcsnél.

Sebestyén Hajnalka

A fügelégy nem új keletű, Magyarországon már 2021 óta észlelik. Sajnos védekezni nem igazán lehet ellene. Képes a termés egy részét, vagy akár egészét emberi fogyasztásra alkalmatlanná tenni azáltal, hogy a lárvái a termésekbe berágva magukat belülről károsítják azokat.

fügelégy a kertekben, tönkreteszi a fügét,
A magyar kertekben is támad a fügelégy
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Fügés Ember már korábban figyelmeztetett a bajra

Medve Zsolt, azaz a Fügés Ember, blogjában már többször írt a jelenségről, felhívta a figyelmet a bajra. Emellett számos szaklap foglalkozott már a fekete fügelégy problémájával, a napokban a mindmegette.hu oldal is. 

Összességében elmondható: a fügelégy vélhetően a globális felmelegedés révén jelent meg hazánkban is. Az időjárásunk kedvez a füge termesztésének, így már a kártevőjének is. A nőstény egyedek a füge serlegnyílásán keresztül rakják le petéiket, a kikelő lárvák pedig a gyümölcs belsejében fejlődnek. A fertőzött fügék idő előtt lehullanak, megpuhulnak, belülről rothadni kezdenek, így fogyasztásra alkalmatlanná válnak. A lárvák a talajba jutva bebábozódnak, majd újabb generációk kelnek ki – évente akár hat nemzedék is kialakulhat, ami gyors elszaporodást eredményez.

A fügelégy elleni védekezés

A kártevő jelenlétére utalhatnak

  • a korai gyümölcshullások,
  • a belül elszíneződött, lárvákkal teli fügék,
  • valamint a gyümölcs külső felületén megjelenő apró fekete pontok.

A védekezés több szinten lehetséges: agrotechnikai módszerekkel, például a fertőzött gyümölcsök eltávolításával és a talaj forgatásával csökkenthető a lárvák túlélése. Biológiai védekezésként parazitoid darazsak alkalmazhatók, amelyek a fügelégy petéit pusztítják el. Vegyszeres védekezés jelenleg korlátozottan elérhető, ezért csak szaktanácsadás után javasolt. A megelőzés érdekében érdemes rovarcsapdákat kihelyezni, és rendszeresen ellenőrizni a gyümölcsöket, különösen a nyár második felében.

A fekete fügelégy megjelenése új kihívást jelent a hazai fügetermesztésben. A korai felismerés és a tudatos védekezés kulcsfontosságú ahhoz, hogy megóvjuk ezt a nagyon finom gyümölcsöt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu