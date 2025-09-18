Retteghetnek a fügetulajdonosok, itt az új kártevő, ami belülről falja fel a gyümölcsöt

A fügelégy nem új keletű, Magyarországon már 2021 óta észlelik. Sajnos védekezni nem igazán lehet ellene. Képes a termés egy részét, vagy akár egészét emberi fogyasztásra alkalmatlanná tenni azáltal, hogy a lárvái a termésekbe berágva magukat belülről károsítják azokat.

A magyar kertekben is támad a fügelégy

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Fügés Ember már korábban figyelmeztetett a bajra

Medve Zsolt, azaz a Fügés Ember, blogjában már többször írt a jelenségről, felhívta a figyelmet a bajra. Emellett számos szaklap foglalkozott már a fekete fügelégy problémájával, a napokban a mindmegette.hu oldal is.

Összességében elmondható: a fügelégy vélhetően a globális felmelegedés révén jelent meg hazánkban is. Az időjárásunk kedvez a füge termesztésének, így már a kártevőjének is. A nőstény egyedek a füge serlegnyílásán keresztül rakják le petéiket, a kikelő lárvák pedig a gyümölcs belsejében fejlődnek. A fertőzött fügék idő előtt lehullanak, megpuhulnak, belülről rothadni kezdenek, így fogyasztásra alkalmatlanná válnak. A lárvák a talajba jutva bebábozódnak, majd újabb generációk kelnek ki – évente akár hat nemzedék is kialakulhat, ami gyors elszaporodást eredményez.

A fügelégy elleni védekezés

A kártevő jelenlétére utalhatnak

a korai gyümölcshullások,

a belül elszíneződött, lárvákkal teli fügék,

valamint a gyümölcs külső felületén megjelenő apró fekete pontok.

A védekezés több szinten lehetséges: agrotechnikai módszerekkel, például a fertőzött gyümölcsök eltávolításával és a talaj forgatásával csökkenthető a lárvák túlélése. Biológiai védekezésként parazitoid darazsak alkalmazhatók, amelyek a fügelégy petéit pusztítják el. Vegyszeres védekezés jelenleg korlátozottan elérhető, ezért csak szaktanácsadás után javasolt. A megelőzés érdekében érdemes rovarcsapdákat kihelyezni, és rendszeresen ellenőrizni a gyümölcsöket, különösen a nyár második felében.

A fekete fügelégy megjelenése új kihívást jelent a hazai fügetermesztésben. A korai felismerés és a tudatos védekezés kulcsfontosságú ahhoz, hogy megóvjuk ezt a nagyon finom gyümölcsöt.