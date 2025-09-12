Ritkán látni ekkora eltéréseket egy gyümölcs árában, utánajártunk, hol érdemes fügét venni

A Kecskeméten élők szerencsések, hiszen több helyen is beszerezhetik a nyáron és kora ősszel is érő finomságot. A füge kapható a kecskeméti piacon, több áruházláncban és zöldségeseknél is. Három különböző helyen hasonlítottuk össze a felhozatalt.

Érik a füge, érdemes a kecskeméti piacon is keresni

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Áruházláncban is kapható a füge

Elsőként a Lidl-ben kerestük, ahol darabja 299 forint, de ha kettőt szeretnénk venni, akkor a második csak 99 forintba kerül. Így 200 forintra jön ki darabja. Szépek, nagyobb méretűek.

Hazai kertekből a legolcsóbb

A kecskeméti piacon ezzel szemben apróbbak kaphatók, de csábítóan frissek. Áruk mérettől függően 70-100 forint között mozognak. Szemmel látható a piaci fügéknél, hogy hazaiak, kertben szedett finomságok. Az árusok leginkább darabra adták, de volt egy hölgy, aki kilóra is mérte, 2000 forintért.

Van egy hely, ahol nagyon drága

Elnéztünk egy széchenyivárosi zöldségeshez is, ahol csak import, spanyol füge volt. Darabjáért 550 forintot kértek. A portéka ugyanúgy jól nézett ki, semmivel sem volt jobb vagy rosszabb a többinél, a különbség leginkább az árában tükröződött.

A szervezetre sok szempontból jótékony

A magyar kertek egyik különleges gyümölcse a füge, amely nemcsak ízletes, hanem rendkívül gazdag tápanyagokban, jótékony hatással van a szervezetre. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a magas rosttartalma, amely segíti az emésztést és támogatja a bélrendszer egészségét. A szív- és érrendszer védelmében is fontos szerepet játszik. Káliumtartalma segít szabályozni a vérnyomást, míg antioxidánsai csökkentik a gyulladást és az oxidatív stresszt.

A rendszeres fügefogyasztás hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, ezáltal mérsékelve a szívbetegségek kockázatát.

A vércukorszint szabályozásában is segíthet, különösen friss formájában, lassan emeli meg a vércukorszintet, rostjai pedig lassítják a cukrok felszívódását. Ugyanakkor az aszalt füge már jóval magasabb cukortartalommal rendelkezik, így cukorbetegek számára csak mértékkel ajánlott.

Kívül-belül segíti az egészséget

A csontok és fogak egészségére is jótékony a füge, hiszen jelentős mennyiségben tartalmaz kalciumot, magnéziumot és foszfort. Ezek az ásványi anyagok elengedhetetlenek a csontszövet felépítéséhez és fenntartásához. A füge K-vitamin tartalma pedig segíti a kalcium beépülését a csontokba.

A szépségápolásban is megállja a helyét: C-vitamin tartalma serkenti a kollagéntermelést, ami hozzájárul a bőr rugalmasságához és fiatalos megjelenéséhez. A benne található ásványi anyagok támogatják a bőrsejtek és hajhagymák működését, így a füge rendszeres fogyasztása kívül-belül szépít.

Összességében a füge nemcsak ízletes, hanem egészségünk szempontjából is értékes gyümölcs. Érdemes most élni a lehetőséggel, hogy éppen érik magyar kertekben.