Centiken múlott négy autó frontális karambolja az M5-ösön – hajmeresztő videón a tanulságos eset

A BpiAutósok Youtube-csatornáján tették közzé a videót, amelyet már több mint 50 ezren tekintettek meg. A helyszín az M5-ös autópálya kiskunfélegyházi lehajtója, ahol centiken múlott, hogy frontális balesetet szenvedjen el négy autó.

Frontális baleset múlott centiken, a Fortuna velük volt

Fotó: Részlet a videóból

Több szabálytalanság okozott majdnem frontális balesetet

A videó az egyik olyan sofőr fedélzeti kamerájával készült, aki hibát követett el. Dicséretére váljék, hogy habár ő maga is szabályt sértett, mégis beküldte a videót, mert szerette volna, hogy az eset mások számára is tanulsággal szolgáljon.

A „főszereplő” az M5-ös autópályáról hajtott le, majd balra kanyarodott a főútra – egy besoroló sávba. Mivel onnan pár tíz méter múlva ismét balra akart kanyarodni, ezért nem sorolt be a többi autós elé, inkább a halszálka felfestésen maradt. Ez volt az első szabálytalanság.

A felvételen látszik, hogy szemből egy zöld jármű nagy tempóval – talán a megengedett sebességnél többel – halad a védett úton. Ha gyorsan hajtott, akkor máris megtaláltuk a második szabálytalanságot, de egyébként elsőbbsége volt, amivel jogosan élt.

Igen ám, de kifordult elé egy ezüst Mercedes, amelyet a zöld járműnek ki kellett kerülnie. Ez nehéz manőver volt, hiszen szemben a halszálkán szabálytalanul állt egy autó, ettől jobbra, a főúton pedig jött az esetben érintett negyedik kocsi.

A Fortuna velük volt

Óriási mázli, hogy a zöld autó végül az ezüst Mercedest, a „halszálkás” kocsit, valamint a neki szemben, a főúton érkező autót is el tudta kerülni. Ezzel kivédve egy hatalmas frontális balesetet, amelyben négy autó lett volna érintett – ebből kettő biztosan, de lehet, hogy három is szabálytalan volt pár másodpercen belül, ám a sors védelmező keze fogta őket, így elkerülték az ütközést.

Az eset jól mutatja: elég egyetlen rossz mozdulat, egy rossz döntés, és máris súlyos következményekkel lehet szembenézni.

„Az elővigyázatosság és a mások hibáinak lereagálása sokszor életet menthet” – fűzték hozzá a videóhoz.