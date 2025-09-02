1 órája
Ifjú tudósok ünnepelték diplomájukat, példát mutatnak mindenkinek – fotó, videó
Ifjú tudósok ünnepelhették együtt frissen megszerzett diplomájukat. Kecskemét önkormányzata külön támogatást nyújt a tanulóknak, így az sem maradhatott el, hogy a friss diplomásokat közösen megünnepeljék a tanárokkal együtt.
A Nemzeti Tudósakadémián a 2024/2025-ös tanévben végzett friss diplomás tanulókat köszöntötték kedden a kecskeméti városházán. Az önkormányzat külön támogatást nyújt a Nemzeti Tudósképző Akadémia Kecskeméti Területi Képzési Központjának működéséhez.
A friss diplomások teherbírását méltatták
Elsőként Lengyel Adrienn, a Kecskeméti Református Iskola tanára és a program középiskolai képzési igazgatója szólt néhány szót tanítványaihoz. A tanulóknak külön megdicsérte kitartását, hogy az iskola mellett egy ekkora plusz felelősséget vállaltak magukra, jöttek előadásokra, kimentek a kórházba és teszteket írtak szabadidejükben. A program keretein belül megtanulhattak újraéleszteni, és elsajátíthatták azt is, hogy hogyan működnek a diagnosztikai berendezések, de emellett még számtalan más hasznos témába is betekintést nyerhettek részletesebben. – Nem volt könnyű az út, de reméljük, hogy sikeres és boldog lesz a továbbiakban – mondta Lengyel Adrienn a friss diplomások felé fordulva.
Közel tízéves a program
A programot 2016 óta folytatják a városban, azóta a diákok találkozhattak Nobel-díjas kutatókkal, jöhettek táborozni és különböző gyakorlatokat végezhettek a kórházban is. A közeljövőben tervezik az Akadémia kiterjesztését a kémia tárgy felkarolásával. A diákok többször találkozhattak tanulmányaik során Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel és Engert Jakabné alpolgármesterrel laboratóriumban, pódiumbeszélgetéseken vagy annak idején, a bálokon is.
Ifjú tudósokat ünnepeltek KecskemétenFotók: Bús Csaba
„Kecskemét az iskolák városa”
Szemereyné Pataki Klaudia is szólt a diákokhoz és a tanárokhoz. Megköszönte a részvételt külön minden oktatónak, a diákoknak pedig kiemelte odaadását és elkötelezettségét a tudományok felé, amiért önként bevállalták ezt a plusz feladatot általános iskolai feladataik mellett. – Kecskemét az iskolák városa – mondta Szemeryné Pataki Klaudia, hiszen a legjobb és leghíresebb iskolák Kecskeméten voltak már a század elején is.
Következő programpontként átadták a diplomát azoknak a diákoknak, akiknek erre a diplomaosztón nem volt lehetőségük. A rendezvény zárásaként egy kis fogadás keretein belül beszélgethettek a diplomát szerzett diákok.