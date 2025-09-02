Ifjú tudósok ünnepelték diplomájukat, példát mutatnak mindenkinek – fotó, videó

A Nemzeti Tudósakadémián a 2024/2025-ös tanévben végzett friss diplomás tanulókat köszöntötték kedden a kecskeméti városházán. Az önkormányzat külön támogatást nyújt a Nemzeti Tudósképző Akadémia Kecskeméti Területi Képzési Központjának működéséhez.

Friss diplomás tudósokat ünnepelt Kecskemét

Fotó: Bús Csaba

A friss diplomások teherbírását méltatták

Elsőként Lengyel Adrienn, a Kecskeméti Református Iskola tanára és a program középiskolai képzési igazgatója szólt néhány szót tanítványaihoz. A tanulóknak külön megdicsérte kitartását, hogy az iskola mellett egy ekkora plusz felelősséget vállaltak magukra, jöttek előadásokra, kimentek a kórházba és teszteket írtak szabadidejükben. A program keretein belül megtanulhattak újraéleszteni, és elsajátíthatták azt is, hogy hogyan működnek a diagnosztikai berendezések, de emellett még számtalan más hasznos témába is betekintést nyerhettek részletesebben. – Nem volt könnyű az út, de reméljük, hogy sikeres és boldog lesz a továbbiakban – mondta Lengyel Adrienn a friss diplomások felé fordulva.

Közel tízéves a program

A programot 2016 óta folytatják a városban, azóta a diákok találkozhattak Nobel-díjas kutatókkal, jöhettek táborozni és különböző gyakorlatokat végezhettek a kórházban is. A közeljövőben tervezik az Akadémia kiterjesztését a kémia tárgy felkarolásával. A diákok többször találkozhattak tanulmányaik során Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel és Engert Jakabné alpolgármesterrel laboratóriumban, pódiumbeszélgetéseken vagy annak idején, a bálokon is.