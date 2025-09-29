szeptember 29., hétfő

2 órája

Frank Sinatra életét idézik meg a színpadon

Címkék#programsoroló#Frank Sinatra#színpad

Újabb ingyenes kulturális műsort kínál a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. Frank Sinatra élete elevenedik meg a színpadon.

Sebestyén Hajnalka

A Déryné Program keretében lép fel október 3-án, pénteken 19 órakor Bakos-Kiss Gábor, aki Frankie címmel Frank Sinatra életét viszi színpadra. Rendező Zakariás Zalán. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: a [email protected] e-mail címen, vagy a 76/579-082 telefonszámon.

Frank Sinatra élete elevenedik meg a színpadon
Frank Sinatra élete elevenedik meg a színpadon Helvécián
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

