Program
2 órája
Frank Sinatra életét idézik meg a színpadon
Újabb ingyenes kulturális műsort kínál a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. Frank Sinatra élete elevenedik meg a színpadon.
A Déryné Program keretében lép fel október 3-án, pénteken 19 órakor Bakos-Kiss Gábor, aki Frankie címmel Frank Sinatra életét viszi színpadra. Rendező Zakariás Zalán. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: a [email protected] e-mail címen, vagy a 76/579-082 telefonszámon.
