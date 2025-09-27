1 órája
Háromlábú Mulatságot tartottak Bácsalmáson – fotók
Mozi- és kvízest, főzőverseny, almás sütemények bírálata és zenés programok szerepeltek az idei bácsalmási háromnapos rendezvénysorozaton. Nagy sikert aratott a bajai városnéző kisvonat vendégszereplése is.
Csütörtök este a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés filmet vetítették a bácsalmási művelődési központ nagytermében. Egy nappal később a kulturális intézmény oldaltermében kilenc csapat mérte össze tudását a batyus kvízben. A játékmesterek pergő kérdésekkel és vicces feladatokkal tették szórakoztatóvá a rendezvényt.
Főzőversenyen mérték össze tudásukat a baráti társaságok
Szombaton délután tartották meg a harmadik Háromlábú Mulatságot a Gróf Teleki utcában. A főzőversenyre 23 csapat nevezett be. A baráti társaságok bográcsban készült ételekkel versenyeztek, melyet egy szakmai zsűri értékelt.
A szervezők kísérő programként most is meghirdették a 17 évvel ezelőtt – Osztrogonác Jenő ötlete alapján – útjára indított almás sütemények versenyét. Ezúttal a nevezők hagyományos kategóriában készíthették el a finomságaikat.
A zenés programokban fellépett: Szabó László Pál zenés gitár műsorral és Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncerttel.
Városnéző kisvonattal kedveskedtek a szervezők
Nagy sikert aratott az extra program, melynek köszönhetően az érdeklődő gyerekek és felnőttek egy kisebb városnézésen is részt vehettek. A Bajai Piriponty Játszóház városnéző kisvonatja vendégeskedett Bácsalmáson.
Almás rendezvénysorozat BácsalmásonFotók: Juhász Jenő
Balatoni üdülés a nyerteseknek
Az esti eredményhirdetésen oklevéllel és ajándékkal jutalmazták a versenyeken résztvevő csapatokat. A dobogós helyezettek és a különdíjasok pedig ajándékutalványokat és balatoni üdülési lehetőségeket kaptak.
A rendezvény hajnalig tartó utcabállal zárult, melyen DJ ZÉ és DJ BOBBY szolgáltatta a zenét.
