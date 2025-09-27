Háromlábú Mulatságot tartottak Bácsalmáson – fotók

Csütörtök este a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés filmet vetítették a bácsalmási művelődési központ nagytermében. Egy nappal később a kulturális intézmény oldaltermében kilenc csapat mérte össze tudását a batyus kvízben. A játékmesterek pergő kérdésekkel és vicces feladatokkal tették szórakoztatóvá a rendezvényt.

Főzőversenyen mérték össze tudásukat a baráti társaságok

Fotó: Juhász Jenő

Szombaton délután tartották meg a harmadik Háromlábú Mulatságot a Gróf Teleki utcában. A főzőversenyre 23 csapat nevezett be. A baráti társaságok bográcsban készült ételekkel versenyeztek, melyet egy szakmai zsűri értékelt.

A szervezők kísérő programként most is meghirdették a 17 évvel ezelőtt – Osztrogonác Jenő ötlete alapján – útjára indított almás sütemények versenyét. Ezúttal a nevezők hagyományos kategóriában készíthették el a finomságaikat.

A zenés programokban fellépett: Szabó László Pál zenés gitár műsorral és Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncerttel.

Városnéző kisvonattal kedveskedtek a szervezők

Nagy sikert aratott az extra program, melynek köszönhetően az érdeklődő gyerekek és felnőttek egy kisebb városnézésen is részt vehettek. A Bajai Piriponty Játszóház városnéző kisvonatja vendégeskedett Bácsalmáson.