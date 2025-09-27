szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Rendezvénysorozat

33 perce

Háromlábú Mulatságot tartottak Bácsalmáson – fotók

Címkék#rendezvénysorozat#mulatság#főzőverseny

Mozi- és kvízest, főzőverseny, almás sütemények bírálata és zenés programok szerepeltek az idei bácsalmási háromnapos rendezvénysorozaton. Nagy sikert aratott a bajai városnéző kisvonat vendégszereplése is.

Juhász Jenő

Csütörtök este a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés filmet vetítették a bácsalmási művelődési központ nagytermében. Egy nappal később a kulturális intézmény oldaltermében kilenc csapat mérte össze tudását a batyus kvízben. A játékmesterek pergő kérdésekkel és vicces feladatokkal tették szórakoztatóvá a rendezvényt.

Főzőverseny a bácsalmási rendezvényen
Főzőversenyen mérték össze tudásukat a baráti társaságok
Fotó: Juhász Jenő

Főzőversenyen mérték össze tudásukat a baráti társaságok

Szombaton délután tartották meg a harmadik Háromlábú Mulatságot a Gróf Teleki utcában. A főzőversenyre 23 csapat nevezett be. A baráti társaságok bográcsban készült ételekkel versenyeztek, melyet egy szakmai zsűri értékelt. 

A szervezők kísérő programként most is meghirdették a 17 évvel ezelőtt – Osztrogonác Jenő ötlete alapján – útjára indított almás sütemények versenyét. Ezúttal a nevezők hagyományos kategóriában készíthették el a finomságaikat.

A zenés programokban fellépett: Szabó László Pál zenés gitár műsorral és Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncerttel.

Városnéző kisvonattal kedveskedtek a szervezők

Nagy sikert aratott az extra program, melynek köszönhetően az érdeklődő gyerekek és felnőttek egy kisebb városnézésen is részt vehettek. A Bajai Piriponty Játszóház városnéző kisvonatja vendégeskedett Bácsalmáson.

Almás rendezvénysorozat Bácsalmáson

Fotók: Juhász Jenő

Balatoni üdülés a nyerteseknek

Az esti eredményhirdetésen oklevéllel és ajándékkal jutalmazták a versenyeken résztvevő csapatokat. A dobogós helyezettek és a különdíjasok pedig ajándékutalványokat és balatoni üdülési lehetőségeket kaptak.

A rendezvény hajnalig tartó utcabállal zárult, melyen DJ ZÉ és DJ BOBBY szolgáltatta a zenét.

