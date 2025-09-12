Akár egy ötcsillagos szálloda konyhája, református összefogással készült a modern létesítmény – galériával

Az új helyiség kialakításának tervezése évek óta zajlott, miután a helyi református intézményrendszer vezetői számára világossá vált, hogy a párhuzamosan működtetett három főzőkonyha helyett egy korszerű, energiatakarékos főzőkonyha üzemeltetése gazdaságosabb lenne hosszú távon.

Így néz ki az új főzőkonyha

Fotó: Pozsgai Ákos

Két hónap alatt újult meg a régi épület

A tervek elkészülte és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes kivitelező májusban vehette át az építési területet, alig két hónap állt a rendelkezésre, hogy a régi konyhát belülről teljesen elbontsák és egy újat alakítsanak ki. A munkálatokkal a tanévkezdésre sikerült elkészülni, a felújítás során kicserélték a villamos és vízvezeték-hálózatot, a régiek helyére új energiatakarékos üstöket építettek be és a két régi sütőberendezést is korszerű, energiatakarékos készülékre cserélték.

Az új főzőkonyha előírások sokaságának kell megfeleljen

– Amellett, hogy az energiatakarékosság volt fő szempont a felújítás során, sok más szigorú feltételeknek is meg kellett felelnie az új konyhának, ezért külön raktárakat, előkészítő és feldolgozó helyiségeket alakítottak ki, hűtőket és fagyasztókamrát építettek be. Külön kezelik és tárolják a száraz árut, a sertés- és baromfihúst, a zöldséget, gyümölcsöt, a tejtermékek és a tojást – sorolta hírportálunknak a beruházás részleteit Nagyné Lehoczki Zsuzsanna, a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola igazgatója.

A főzőkonyha kialakítása

Elmondta azt is, hogy az 1500 adag étel készítésére alkalmas főzőkonyhán a több lépcsős mosogatótermek mellett külön kiadó és tálaló helyiséget kialakítottak. Az új rendszer szerint a Szilády Áron Református Gimnázium és a szanki tagiskola- és óvoda konyhái a továbbiakban is alkalmasak lesznek főzőkonyhának, azonban mostantól elsősorban tálalókonyhaként működnek majd tovább.

Új elektromos kisteherautóval szállítják az ételeket

Szólt arról is, hogy hamarosan érkezik és üzembe állítanak egy új elektromos szállító kisteherautó is, amit napelemmel töltenek majd és azzal szállítják ki a többi tálalókonyhába az ételeket. Az új jármű egy régi öreg kisbuszt vált le.