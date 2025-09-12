szeptember 12., péntek

Mária névnap

Felújítás

1 órája

Akár egy ötcsillagos szálloda konyhája, református összefogással készült a modern létesítmény – galériával

Címkék#iskola#főzőkonyha#felújítás

Ezerötszáz adag étel készítésére alkalmas felújított és energetikailag korszerűsített főzőkonyhát adtak át a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolában. Az új főzőkonyha kialakítása a református intézmények költségvetéséből összespórolt 200 millió forintból valósult meg.

Pozsgai Ákos

Az új helyiség kialakításának tervezése évek óta zajlott, miután a helyi református intézményrendszer vezetői számára világossá vált, hogy a párhuzamosan működtetett három főzőkonyha helyett egy korszerű, energiatakarékos főzőkonyha üzemeltetése gazdaságosabb lenne hosszú távon.

Az új főzőkonyha 200 millió forintból készült el
Így néz ki az új főzőkonyha
Fotó: Pozsgai Ákos

Két hónap alatt újult meg a régi épület

A tervek elkészülte és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes kivitelező májusban vehette át az építési területet, alig két hónap állt a rendelkezésre, hogy a régi konyhát belülről teljesen elbontsák és egy újat alakítsanak ki. A munkálatokkal a tanévkezdésre sikerült elkészülni, a felújítás során kicserélték a villamos és vízvezeték-hálózatot, a régiek helyére új energiatakarékos üstöket építettek be és a két régi sütőberendezést is korszerű, energiatakarékos készülékre cserélték.

Az új főzőkonyha előírások sokaságának kell megfeleljen

–  Amellett, hogy az energiatakarékosság volt fő szempont a felújítás során, sok más szigorú feltételeknek is meg kellett felelnie az új konyhának, ezért külön raktárakat, előkészítő és feldolgozó helyiségeket alakítottak ki, hűtőket és fagyasztókamrát építettek be. Külön kezelik és tárolják a száraz árut, a sertés- és baromfihúst, a zöldséget, gyümölcsöt, a tejtermékek és a tojást – sorolta hírportálunknak a beruházás részleteit Nagyné Lehoczki Zsuzsanna, a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola igazgatója.

A főzőkonyha kialakítása 

Elmondta azt is, hogy az 1500 adag étel készítésére alkalmas főzőkonyhán a több lépcsős mosogatótermek mellett külön kiadó és tálaló helyiséget kialakítottak. Az új rendszer szerint a Szilády Áron Református Gimnázium és a szanki tagiskola- és óvoda konyhái a továbbiakban is alkalmasak lesznek főzőkonyhának, azonban mostantól elsősorban tálalókonyhaként működnek majd tovább.

Új elektromos kisteherautóval szállítják az ételeket

Szólt arról is, hogy hamarosan érkezik és üzembe állítanak egy új elektromos szállító kisteherautó is, amit napelemmel töltenek majd és azzal szállítják ki a többi tálalókonyhába az ételeket. Az új jármű egy régi öreg kisbuszt vált le. 

A református intézmények spórolták össze a beruházás költségét

Az összes beruházás értéke több mint 200 millió forint, amit a Kiskunhalasi Református Kollégium intézményei közösen spóroltak össze a működési költségvetésből. Bocskorás Bertalan református elnök-lelkész csütörtökön a felújított központi főzőkonyha ünnepélyes átadóján köszönetet mindazoknak, akik közreműködtek a beruházás tervezésétől egészen a kivitelezésig.

Felújított főzőkonyhát adtak át Kiskunhalason

Fotók: Pozsgai Ákos

– Gyermekeinknek építettük, újítottuk formáltuk és szerveztük át a jövőt, hogy nekik sokkal könnyebb, modernebb és egészségesebb életkörülményeik legyenek. Ami változás történt itt, az mind Isten ajándéka és a gyermekek jobb ellátásáért történt, ami szolgálja a város és a kistérség érdekét – fogalmazott köszöntőjében Bocskorás Bertalan. Kiemelte azt is, hogy az önkormányzat hozzájárult a konyha hátsó bejáratának bővítéséhez – a szomszédos önkormányzati tulajdonban lévő óvoda területéből vettek el néhány méter –, így biztonságosabb lett az étel kiszállítása.

Mint egy ötcsillagos szálloda konyhája

Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője szerint a megújult központi főzőkonyha, úgy néz ki, mintha egy ötcsillagos szálloda konyhája lenne. – A diákok és a felnőttek, akiknek itt főznek, igazán jó körülmények között készül el az étel, amit felkészült konyhai szakemberek készítenek el korszerű konyhai gépekkel és eszközökkel – hangsúlyozta a képviselő.

2018-ban újították fel az iskola ebédlőjének és konyhájának helyet adó épületrészt utoljára, akkor azonban csak az ebédlőrészt korszerűsítették, valamint egy emelet épült rá, ahol négy tantermet alakítottak ki, valamint egy oldalsó szárny épült, ahol egy laboratórium és egy rajz szaktanterem kapott helyet. Az akkori beruházás állami forrásból, mintegy félmilliárd forintból valósult meg.

 

 

 

