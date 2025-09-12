Forgalomkorlátozásra kell számítani ebben az utcában, figyelmeztet a szolgáltató

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. arról tájékoztatott, hogy szeptember 15-től megkezdődik Kiskőrösön, az Árpád utcában található 3. sz. szennyvízátemelő építészeti és gépészeti felújítása. A rekonstrukció során egy új átemelő aknát helyeznek el.

Forgalomkorlátozásra kell számítani Kiskőrösön

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a kivitelezés során számítani kell a közúti forgalom-korlátozására. A munkálatok ideje alatt az Árpád utca 6. szám előtti parkolónak a fele el lesz zárva a forgalomtól. A szennyvízelvezetés-szolgáltatás kiesésével a munkálatok alatt nem kell számolni – olvasható a Kiskunvíz közleményében.