5 órája
Forgalomkorlátozásra kell számítani ebben az utcában, figyelmeztet a szolgáltató
Szeptemberben Kiskőrösön végeznek munkálatokat a Kiskunvíz szakemberei. Az érintett utcában a parkolást is korlátozzák.
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. arról tájékoztatott, hogy szeptember 15-től megkezdődik Kiskőrösön, az Árpád utcában található 3. sz. szennyvízátemelő építészeti és gépészeti felújítása. A rekonstrukció során egy új átemelő aknát helyeznek el.
Mint írják, a kivitelezés során számítani kell a közúti forgalom-korlátozására. A munkálatok ideje alatt az Árpád utca 6. szám előtti parkolónak a fele el lesz zárva a forgalomtól. A szennyvízelvezetés-szolgáltatás kiesésével a munkálatok alatt nem kell számolni – olvasható a Kiskunvíz közleményében.
