Kiskunvíz Kft.

5 órája

Forgalomkorlátozásra kell számítani ebben az utcában, figyelmeztet a szolgáltató

Címkék#szolgáltató#rekonstrukció#Kiskunvíz Kft.#forgalomkorlátozás

Szeptemberben Kiskőrösön végeznek munkálatokat a Kiskunvíz szakemberei. Az érintett utcában a parkolást is korlátozzák.

Digner Brigitta

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. arról tájékoztatott, hogy szeptember 15-től megkezdődik Kiskőrösön, az Árpád utcában található 3. sz. szennyvízátemelő építészeti és gépészeti felújítása. A rekonstrukció során egy új átemelő aknát helyeznek el. 

munkálatokat végez a Kiskunvíz Kiskőrösön
Forgalomkorlátozásra kell számítani Kiskőrösön
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a kivitelezés során számítani kell a közúti forgalom-korlátozására. A munkálatok ideje alatt az Árpád utca 6. szám előtti parkolónak a fele el lesz zárva a forgalomtól. A szennyvízelvezetés-szolgáltatás kiesésével a munkálatok alatt nem kell számolni – olvasható a Kiskunvíz közleményében.

 

 

 

