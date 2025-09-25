A csőtörés miatt jelentősen változik a forgalmi rend, ne megszokásból közlekedjünk!

A Bácsvíz részletesen is tájékoztatott Facebook-oldalán arról, hogy mi várja a kecskeméti közlekedőket a Mindszenti körúton. Korábban beszámoltunk a beszakadt szennyvízcsatornáról, melynek következtében változásokat terveztek a forgalom szempontjából.

Fogalomkorlátozás lesz a Mindszenti körúti beszakadt csatorna javítása miatt

Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

Forgalomkorlátozás a Mindszenti körúton

Kiderültek a részletek, miszerint a Mindszenti körúton, a Matkói út és a Külső Szegedi út közötti szakasz, a Halasi út irányából egyirányúsításra kerül. A Mindszenti körúton, a Külső Szegedi út – Matkói út közötti szakasz, az 5-ös számú főút irányából megközelítve, a Mindszenti körút – Külső Szegedi út kereszteződéstől zsákutcaként funkcionál, a munkaterület melletti útszakasz elején a behajtani tilos tábla is ezt jelzi.

Így az 5-ös számú főút irányából a terelőút a következő nyomvonalon használható: Mindszenti körút – Külső Szegedi út – Vasút utca – Matkói út.

Ideiglenes forgalomkorlátozás a Mindszenti körúton

Forrás: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

Kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és körültekintéssel haladjanak ezen az útszakaszon, valamint kísérjék figyelemmel a kihelyezett jelzőtáblák utasításait – írta a Bácsvíz a Facebook-oldalán.