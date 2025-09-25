szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Munkálat

1 órája

A csőtörés miatt jelentősen változik a forgalmi rend, ne megszokásból közlekedjünk!

Címkék#munkálatok#Mindszenti körút#Külső Szegedi út#forgalomkorlátozás

A Bácsvíz részletes tájékoztatást adott a Mindszenti körúton bevezetett forgalomkorlátozásról. A szennyvízcsatorna beszakadása miatt egyirányúsítás és terelőút várja a közlekedőket Kecskeméten.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Bácsvíz részletesen is tájékoztatott Facebook-oldalán arról, hogy mi várja a kecskeméti közlekedőket a Mindszenti körúton. Korábban beszámoltunk a beszakadt szennyvízcsatornáról, melynek következtében változásokat terveztek a forgalom szempontjából.

forgalomkorlátozás a Mindszenti körúton,
Fogalomkorlátozás lesz a Mindszenti körúti beszakadt csatorna javítása miatt
Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

Forgalomkorlátozás a Mindszenti körúton

Kiderültek a részletek, miszerint a Mindszenti körúton, a Matkói út és a Külső Szegedi út közötti szakasz, a Halasi út irányából egyirányúsításra kerül. A Mindszenti körúton, a Külső Szegedi út – Matkói út közötti szakasz, az 5-ös számú főút irányából megközelítve, a Mindszenti körút – Külső Szegedi út kereszteződéstől zsákutcaként funkcionál, a munkaterület melletti útszakasz elején a behajtani tilos tábla is ezt jelzi.

Így az 5-ös számú főút irányából a terelőút a következő nyomvonalon használható: Mindszenti körút – Külső Szegedi út – Vasút utca – Matkói út.

Ideiglenes forgalomkorlátozás a Mindszenti körúton,
Ideiglenes forgalomkorlátozás a Mindszenti körúton
Forrás: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

Kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és körültekintéssel haladjanak ezen az útszakaszon, valamint kísérjék figyelemmel a kihelyezett jelzőtáblák utasításait – írta a Bácsvíz a Facebook-oldalán.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu