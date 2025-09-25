1 órája
A csőtörés miatt jelentősen változik a forgalmi rend, ne megszokásból közlekedjünk!
A Bácsvíz részletes tájékoztatást adott a Mindszenti körúton bevezetett forgalomkorlátozásról. A szennyvízcsatorna beszakadása miatt egyirányúsítás és terelőút várja a közlekedőket Kecskeméten.
A Bácsvíz részletesen is tájékoztatott Facebook-oldalán arról, hogy mi várja a kecskeméti közlekedőket a Mindszenti körúton. Korábban beszámoltunk a beszakadt szennyvízcsatornáról, melynek következtében változásokat terveztek a forgalom szempontjából.
Forgalomkorlátozás a Mindszenti körúton
Kiderültek a részletek, miszerint a Mindszenti körúton, a Matkói út és a Külső Szegedi út közötti szakasz, a Halasi út irányából egyirányúsításra kerül. A Mindszenti körúton, a Külső Szegedi út – Matkói út közötti szakasz, az 5-ös számú főút irányából megközelítve, a Mindszenti körút – Külső Szegedi út kereszteződéstől zsákutcaként funkcionál, a munkaterület melletti útszakasz elején a behajtani tilos tábla is ezt jelzi.
Így az 5-ös számú főút irányából a terelőút a következő nyomvonalon használható: Mindszenti körút – Külső Szegedi út – Vasút utca – Matkói út.
Kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és körültekintéssel haladjanak ezen az útszakaszon, valamint kísérjék figyelemmel a kihelyezett jelzőtáblák utasításait – írta a Bácsvíz a Facebook-oldalán.
