Újabb csőtörés borítja fel a forgalmi rendet, egy szennyvízcsatorna szakadt be

Korábban Kecskeméten, a Nyíri úton, most a Mindszenti körúton dolgozik a Bácsvíz. Várhatóan forgalmirend-változások lesznek a jövőben a meghibásodott cső miatt – jelentette be a Bácsvíz.

A Bácsvíz tájékoztatása alapján a csőtörés kijavítása ideiglenes forgalmirend-változással fog járni

Forrás: Bácsvíz Zrt. Facebook-oldala

Forgalmirend-változás a Mindszenti körúton szennyvízcsatorna-hiba miatt

A Mindszenti körúton a vélhetően a szennyvízből kiváló kénhidrogén okozta betonkorrózió hatására meghibásodott a 46 éve épült, 1200 milliméter átmérőjű szennyvízcsatorna. A cső falvastagsága az évek során jelentősen elvékonyodott, ellenálló képessége megszűnt, ami beszakadás vezetett.

A hibás szakaszon naponta több mint 10 000 köbméter szennyvíz áramlik a tisztítótelep felé, ráadásul a vezeték 3,5 méter mélyen, talajvizes környezetben helyezkedik el, ami tovább nehezíti a javítást.

A munkálatok miatt a Mindszenti körút és a Matkói út kereszteződésében ideiglenes forgalmi rend lép életbe, a pontos időpontról a lakosságot előzetesen tájékoztatják – írja Facebook-oldalán a Bácsvíz.

A csőtörés a zebrát is megemelte

A Bácsvíznek mostanában nincs egyszerű dolga Kecskeméten, hiszen nemrég óriási csőtörés volt a Nyíri úton, ahol a zebrát is megemelte az áradat. A csatornaszolgáltatási ágazat ügyeletes csapata két munkagéppel és magas nyomású vízsugárral igyekezett a homokos, iszapos dolgot letakarítani az úttestről, hogy a közlekedés biztonságosan mehessen tovább. Ezután a szakemberek két utcával fentebbre is kaptak riasztást a víz feltörése miatt.