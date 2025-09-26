2 órája
Felismered, melyik filmből származik ez az idézet?
Emlékszel még, hogy melyik filmből származik az a bizonyos „Én vagyok az apád” mondat? Most kiderül, mennyire vagy otthon a legendás filmes idézetek világában.
A filmek nemcsak a látványvilágukkal vagy történetükkel ragadnak magukkal, hanem emlékezetes idézeteikkel is. Most próbára teheted tudásod a filmes idézetekkel kapcsolatban.
Melyik műben hangzanak el ezek filmes idézetek?
Az igazán jó filmek gyakran egyetlen mondattal is beírják magukat a történelembe. Itt a lehetőség, hogy próbára tedd filmes műveltséged! Összeállítottunk egy kvízt, amelyben ikonikus idézeteket kell felismerned. Van köztük könnyen beazonosítható klasszikus, de olyan is, ami még a legnagyobb filmrajongóknak is kihívást jelenthet. Indulhat a kvíz!
