szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

2 órája

Felismered, melyik filmből származik ez az idézet?

Címkék#kvíz#film#idézet

Emlékszel még, hogy melyik filmből származik az a bizonyos „Én vagyok az apád” mondat? Most kiderül, mennyire vagy otthon a legendás filmes idézetek világában.

Baon.hu

A filmek nemcsak a látványvilágukkal vagy történetükkel ragadnak magukkal, hanem emlékezetes idézeteikkel is. Most próbára teheted tudásod a filmes idézetekkel kapcsolatban.

ikonikus filmes idézetek kvíz
Lássuk, mennyire vagy otthon a legendás filmes idézetek világában
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Melyik műben hangzanak el ezek filmes idézetek?

Az igazán jó filmek gyakran egyetlen mondattal is beírják magukat a történelembe. Itt a lehetőség, hogy próbára tedd filmes műveltséged! Összeállítottunk egy kvízt, amelyben ikonikus idézeteket kell felismerned. Van köztük könnyen beazonosítható klasszikus, de olyan is, ami még a legnagyobb filmrajongóknak is kihívást jelenthet. Indulhat a kvíz!

1.
Melyik filmben hangzik el a híres mondat? „Senki nem ültetheti Baby-t a sarokba"!
2.
Melyik filmből származik a híres mondat? „Az Erő legyen veled"!
3.
Melyik filmben hangzik el a híres mondat? „A Nagy erő nagy felelősséggel jár"!
4.
Melyik filmben mondja a főhős? „Anyukám mindig azt mondta, hogy az élet olyan, mint egy doboz csokoládé. Sosem tudhatod, mit kapsz".
5.
Melyik filmben hangzik el a híres mondat? „Utak? Ahová mi megyünk, ott nincs szükségünk utakra".
6.
Melyik filmben hangzik el a híres mondat? „Én vagyok a világ királya"!
7.
Melyik filmben hangzik el a híres mondat? „Carpe diem. Ragadjátok meg a napot, fiúk. Tegyétek rendkívülivé az életeteket".

Ha tetszett a kvízünk, akkor teszteld tudásodat korábbi játékainkkal is!

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu