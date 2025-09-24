2 órája
Ecsettel a stigmák ellen: bárki csatlakozhat a 24 órás közös festéshez
Péntek déltől szombat délig, 24 órán át bárki alkothat Kecskeméten, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban. A PsychArt24 festőmaraton célja, hogy a művészet eszközeivel segítsék a pszichiátriai betegséggel élőket a megbélyegzés ellen.
A festőmaraton rendezvény nyitott, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház és Moravcsik Alapítvány mindenkit örömmel vár a hangulatos eseményre. Az eszközöket biztosítják.
A festőmaratonnal a diszkrimináció oldásáért is küzdenek
Az idei évben már kilenc városban, köztük Kecskeméten, gyűlnek össze a program során a különböző érdeklődésű, hátterű és képzettségű alkotók, hogy egy közös térben, 24 órán keresztül hivatásos és amatőr művészek, valamint pszichiátriai betegséggel élő (art brut) alkotók aktívan együtt, egy közösségi térben, képekben fogalmazzák meg, hogyan érzékelik az őket körülvevő világot.
A program célja a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának, önértékelésének erősítése, az önstigmatizáció csökkentése és ennek eredményeként a felépülésük elősegítése, továbbá a stigmák, előítéletek és diszkrimináció oldása és a kulturális esélyegyenlőség megteremtése.
A Kecskeméti esemény házigazdája: dr. Máttyássy Adrienn pszichiáter szakorvos.
