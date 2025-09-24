szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pszichiátria

2 órája

Ecsettel a stigmák ellen: bárki csatlakozhat a 24 órás közös festéshez

Címkék#programsoroló#festőmaraton#önstigmatizáció#rendezvény

Péntek déltől szombat délig, 24 órán át bárki alkothat Kecskeméten, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban. A PsychArt24 festőmaraton célja, hogy a művészet eszközeivel segítsék a pszichiátriai betegséggel élőket a megbélyegzés ellen.

Sebestyén Hajnalka

A festőmaraton rendezvény nyitott, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház és Moravcsik Alapítvány mindenkit örömmel vár a hangulatos eseményre. Az eszközöket biztosítják. 

festőmaratonnal a diszkrimináció oldásáért is küzdenek
Ismét festőmaratonra várják a kecskemétieket
Fotó: Horváth Péter / archív-felvétel

A festőmaratonnal a diszkrimináció oldásáért is küzdenek

Az idei évben már kilenc városban, köztük Kecskeméten, gyűlnek össze a program során a különböző érdeklődésű, hátterű és képzettségű alkotók, hogy egy közös térben, 24 órán keresztül hivatásos és amatőr művészek, valamint pszichiátriai betegséggel élő (art brut) alkotók aktívan együtt, egy közösségi térben, képekben fogalmazzák meg, hogyan érzékelik az őket körülvevő világot.

A program célja a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának, önértékelésének erősítése, az önstigmatizáció csökkentése és ennek eredményeként a felépülésük elősegítése, továbbá a stigmák, előítéletek és diszkrimináció oldása és a kulturális esélyegyenlőség megteremtése. 

A Kecskeméti esemény házigazdája: dr. Máttyássy Adrienn pszichiáter szakorvos.

 Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu