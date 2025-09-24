Ecsettel a stigmák ellen: bárki csatlakozhat a 24 órás közös festéshez

A festőmaraton rendezvény nyitott, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház és Moravcsik Alapítvány mindenkit örömmel vár a hangulatos eseményre. Az eszközöket biztosítják.

Ismét festőmaratonra várják a kecskemétieket

Fotó: Horváth Péter / archív-felvétel

A festőmaratonnal a diszkrimináció oldásáért is küzdenek

Az idei évben már kilenc városban, köztük Kecskeméten, gyűlnek össze a program során a különböző érdeklődésű, hátterű és képzettségű alkotók, hogy egy közös térben, 24 órán keresztül hivatásos és amatőr művészek, valamint pszichiátriai betegséggel élő (art brut) alkotók aktívan együtt, egy közösségi térben, képekben fogalmazzák meg, hogyan érzékelik az őket körülvevő világot.

A program célja a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának, önértékelésének erősítése, az önstigmatizáció csökkentése és ennek eredményeként a felépülésük elősegítése, továbbá a stigmák, előítéletek és diszkrimináció oldása és a kulturális esélyegyenlőség megteremtése.

A Kecskeméti esemény házigazdája: dr. Máttyássy Adrienn pszichiáter szakorvos.