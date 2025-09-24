szeptember 24., szerda

Szentháromság tér

1 órája

Felújítás kezdődött a bajai főtéren, biztonságosabbá teszik a közlekedést

Címkék#munkálatok#Szentháromság tér#felújítás

Megújul Baja központi tere. Kedden megkezdődtek a Szentháromság tér felújítási munkálatai.

Rab Rita

A Szentháromság tér Baja egyik legforgalmasabb pontja, azonban az elmúlt években nem történt karbantartás, így több helyen is sürgőssé vált a burkolat cseréje. Az átlós részeken a kövek megsüllyedtek, megrepedtek, ezáltal a közlekedés balesetveszélyessé vált.

felújítási munkálatok kezdődtek, Szentháromság téren,
Megkezdődtek a Szentháromság tér felújítási munkálatai
Fotó: Rab Rita

A felújítási munkálatok kedden kezdődtek, és várhatóan október közepéig tartanak. Az első ütemben, félpályás útlezárás mellett, az OTP sarkától indulnak a munkák a Sugovica irányába. A Sugovicához közeli oldalon a gyalogátkelő előtti vízelvezetőt is átépítik.

A javításokkal párhuzamosan elkészül Türr István egész alakos szobrának talapzata is, amelyet a hónap végére helyeznek el a Bácskai Kultúrpalota előtt.

A városvezetés ezúton is kéri a lakosság türelmét a munkálatok idejére. Néhány héten belül a Szentháromság tér megújulva, korlátozások nélkül lesz újra használható.

