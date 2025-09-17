Bor, kisvasút, utcaszínház – három különleges helyszín a Falvak éjszakáján Jakabszálláson

Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere örömmel avatott be a részletekbe. A Falvak éjszakája rendezvény három helyszínének programjait együtt tálalta. Mindenhol 17 órakor kezdődnek a műsorok.

Minden éven sok érdeklődőt vonzanak a Falvak éjszakája programjai

Fotó: Horváth Péter

A Falvak éjszakája helyszínei kisvasúttal is elérhetők

A jakabi vasútállomáson, a felsőjakabi volt iskola épületénél, valamint a Bohém Ligetben is egy-egy érdemes borász készül standdal, sorrendben: a Romwvald pincészet a Szent-György hegyről, mint az idei év vendégborásza; a Gazsi Pincészet Noszvalyról és a Birkás Pincészet Izsákról.

A helyszíneken gyújtott tábortűz körül három zenei stílussal alapozzák meg a hangulatot: mulatóst játszik a Csaba Gyöngye zenekar, moldvai táncházzal készül a Csipkefa Zenekar, tábortűz akusztikot nyújt Keller Dani és párja az est folyamán.

A helyszíneket a kisvasútpályán folyamatosan ingázó hajtányok kötik majd össze, melyre az egész estés korlátlan utazást biztosító karszalag 500 forintért váltható meg. A hajtányok 17 és 23 óra között folyamatosan közlekednek.

Utcaszínház fokozza a hangulatot

Mindhárom helyszínen utcaszínházi elemekkel is készülnek. A jakabi állomáson két alföldi betyár, a Kackiás Folkszínház kerekít társulatot a jelenlévőkből az akusztikus zenei blokkok szünetében. Felsőjakabon az egykori tanyasi iskolában Szabados Zoltán színművész bújik a régi iskolaigazgató szerepébe, és kalauzol végig az épületen. Szőke András színművész a Bohém Ligetben próbálja majd – sikertelenül – palástolni indulatait a lekésett vonat kapcsán.

A helytörténet is szerepet kap

Jakabszálláson vasúttörténeti, az egykori iskolánál helytörténeti, míg a Bohém Ligetben népi használati tárgyak különleges fényekkel megvilágított kiállításával, tanyafelfedező sétával, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park standjával találkozhatnak az érdeklődők. Emellett a felsőjakabszállási helyszínen kézműves kirakodóvásárral is gazdagítják a programkínálatot.

A helyszíneken mindenhol lesz büfé étel- és italkínálattal, babzsákok, sörpadok, hangulatvilágítás és absztrakt homlokzatvetítés. Minden program mindhárom helyszínen ingyenes!