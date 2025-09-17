szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

4 órája

Bor, kisvasút, utcaszínház – három különleges helyszín a Falvak éjszakáján Jakabszálláson

Címkék#programsoroló#esemény#Falvak Éjszakája

Megújult forma, még több élmény. Három kisvasúti állomás, három hangulat, három helyszín. Ezt kínálja szeptember 20-án, szombaton a Falvak éjszakája Jakabszálláson elnevezésű különleges eseménysor, ahol az érdeklődők egyedi kulturális élmények részesei lehetnek.

Sebestyén Hajnalka

Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere örömmel avatott be a részletekbe. A Falvak éjszakája rendezvény három helyszínének programjait együtt tálalta. Mindenhol 17 órakor kezdődnek a műsorok. 

egy korábbi Falvak éjszakája jakabszálláson
Minden éven sok érdeklődőt vonzanak a Falvak éjszakája programjai
Fotó: Horváth Péter

A Falvak éjszakája helyszínei kisvasúttal is elérhetők

A jakabi vasútállomáson, a felsőjakabi volt iskola épületénél, valamint a Bohém Ligetben is egy-egy érdemes borász készül standdal, sorrendben: a Romwvald pincészet a Szent-György hegyről, mint az idei év vendégborásza; a Gazsi Pincészet Noszvalyról és a Birkás Pincészet Izsákról. 

A helyszíneken gyújtott tábortűz körül három zenei stílussal alapozzák meg a hangulatot: mulatóst játszik a Csaba Gyöngye zenekar, moldvai táncházzal készül a Csipkefa Zenekar, tábortűz akusztikot nyújt Keller Dani és párja az est folyamán.

A helyszíneket a kisvasútpályán folyamatosan ingázó hajtányok kötik majd össze, melyre az egész estés korlátlan utazást biztosító karszalag 500 forintért váltható meg. A hajtányok 17 és 23 óra között folyamatosan közlekednek.

Utcaszínház fokozza a hangulatot

Mindhárom helyszínen utcaszínházi elemekkel is készülnek. A jakabi állomáson két alföldi betyár, a Kackiás Folkszínház kerekít társulatot a jelenlévőkből az akusztikus zenei blokkok szünetében. Felsőjakabon az egykori tanyasi iskolában Szabados Zoltán színművész bújik a régi iskolaigazgató szerepébe, és kalauzol végig az épületen. Szőke András színművész a Bohém Ligetben próbálja majd – sikertelenül – palástolni indulatait a lekésett vonat kapcsán.

A helytörténet is szerepet kap

Jakabszálláson vasúttörténeti, az egykori iskolánál helytörténeti, míg a Bohém Ligetben népi használati tárgyak különleges fényekkel megvilágított kiállításával, tanyafelfedező sétával, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park standjával találkozhatnak az érdeklődők. Emellett a felsőjakabszállási helyszínen kézműves kirakodóvásárral is gazdagítják a programkínálatot.

A helyszíneken mindenhol lesz büfé étel- és italkínálattal, babzsákok, sörpadok, hangulatvilágítás és absztrakt homlokzatvetítés. Minden program mindhárom helyszínen ingyenes!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu