Öregdiákok nosztalgiáztak a Falvak Éjszakáján, Margitka 97 évesen tért vissza egykori iskolájába – galériával

A Falvak Éjszakája Jakabszálláson elnevezésű rendezvénysorozat idén teljesen új formában kínált tartalmas szórakozást. A három helyszín közül a fő helyszín a vasútállomás volt, ahonnan hajtányokkal lehetett továbbmenni a felsőjakabi egykori tanyasi iskolához, illetve a Bohém Ligethez. Mindenhol volt zene, bor és látványosság.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Megidézték a múltat a Falvak Éjszakája rendezvényen

A felsőjakabi iskolánál Szabados Zoltán színművész szórakoztatta a vendégeket, aki a most megnyílt helytörténeti gyűjteményben, az egykori iskola épületénél a régi iskolaigazgató szerepét öltötte magára, és úgy idézte meg a múltat.

Öregdiákok örömmel nosztalgiáztak

A felsőjakabi iskola már a múlté, de sokan örömmel nosztalgiáztak, elevenítették fel a régi, szép iskolás emlékeiket. Már a parkolóban idősek beszélgettek, a sok-sok évtizeddel ezelőtti emlékeikről. A rendezvényen ott volt Szabóné Harkai Erika helytörténeti kutató, aki örömmel mesélt a régi iskolás évekről, ráadásul ő maga is ebben a tanyai iskolában végezte el általános iskolai alsós tanulmányait a hatvanas években.

A felsőjakabi iskola első tanulói közül Margitka még él

A Klebelsberg iskolaépítési akció gyümölcse volt ez a tanyasi iskola is, mely 1933-ra készült el, de hivatalosan 1934. január elején nyílt meg a kapuja. Mintegy 50 éven át működött.

A rendezvényre kilátogatott az első diákok közül a még ma is élő, 1927-ben született Bozó Margitka is. Ikertestvérével együtt járt az iskolába, aki szerencsére szintén még mindig él.

Saját emlékek a régi időkből

Szabóné Harkai Erika felelevenítette az 1960-as évek eleji régi szép iskolás emlékeit. A rendezvényre vitt magával régi iskolás naplót, anyakönyvet és fotókat is.

Elmesélte: minden nap elköszönéskor a következőket mondták „Viszontlátásra, tanító néni. Holnap reggel 8 órára mindenki itt van, és a lecke készen van.”

Az egykori tanyai iskolának egy tanterme volt a szolgálati lakással egy épületben. Később, 1961 körül az iskola mögött egy új épületet, új tantermet is építettek. Ők még egy tanteremben tanultak, összevontan, délelőtti és délutáni tanítás keretében. Aki tovább szeretett volna tanulni, az már a felső tagozatot a település központjában végezte.